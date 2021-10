Orientation dans les institutions d’enseignement supérieur : les cybers pris d’assaut par les bacheliers, à Sonfonia-Gare

Comme annoncé il y a quelques jours par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le mardi 12 octobre, les admis au bac ont commencé à rallier les cybers pour faire leur choix à travers la plate-forme Gupol. Cette année, les candidats sont habilités à faire 15 choix. Hier mercredi 13 octobre 2021, notre rédaction a sillonné quelques cybers de Sonfonia, dans la commune de Ratoma, pour voir les choses se passent pour les bacheliers.

Abdourahamane Diallo, informaticien à Sonfonia-Gare, assis derrière une machine, dira qu’il y a trop d’attente. Il sollicite que le délai soit prolongé pour pouvoir permettre à tous les candidats de faire leur choix. « Ça retarde un peu. Moi je sollicite qu’il règle ça le plus vite que possible puisque le délai est court. Du 12 au 22 octobre. Nous demandons au ministère d’augmenter le nombre de jours pour les enfants », a-t-il souhaité.

Pour commencer, cet autre informaticien dira que cette année, la plate-forme Gupol est bonne par rapport aux années précédentes. Avant de saluer la politique du ministère par rapport aux différents choix des candidats. « Les admis ont commencé de venir depuis hier. Pour le moment, c’est bon, parce que cette fois, au niveau du site, c’est plus accessible par rapport à l’année passée. Ils ont fait de telle sorte que quand vous venez au niveau de l’ouverture, on vous met au niveau de la file d’attente. Ils vont vous dire ‘’vous êtes derrière tel nombre de personnes. Après un temps, vous avez accès. Une fois que vous êtes dans la plate-forme, vous pouvez travailler tranquillement. Par rapport aux choix, la difficulté qui est là, ils ont du mal à choisir parce que le plus souvent, les matières qu’ils préfèrent ne sont à leur disposition. Donc, beaucoup nous fatiguent à cause de cela, alors que si tu ne mérites pas la matière, elle ne va même pas s’afficher devant toi. La politique du ministère est très bonne, tu ne mérites pas la Médecine, tu ne verras pas la Médecine, au lieu de passer toute une journée à faire le choix de plusieurs filières et au finish, tu n’es pas orienté où tu veux. Je crois que c’est la bonne manière », a déclaré Ousmane Diallo, gérant du centre informatique ‘’Authentique’’.

Idrissa Messé Samoura, un admis au bac en option ‘’Sciences’’ n’est pas content des choix qui lui sont proposés. « Ce matin, on a eu quelques difficultés liées à la connexion. Néanmoins, je suis parvenu à accéder aux différents choix. J’ai fait 12 choix, ça me reste 3 choix à faire. Mon souhait était de faire le Droit à l’université mais on me dit que je ne peux pas accéder à cela. Ça me rend très triste puisque c’est à cause du droit que j’ai fait les Sciences sociales. Mais je suis obligé de l’accepter ainsi. Et finalement, j’ai choisi les Lettres modernes en premier. Je prie le Bon Dieu qu’il m’aide de ce côté », a-t-il indiqué.

Quant à Jérôme Loua, admis au bac option Sciences expérimentales, malgré qu’il n’ait pas pu choisir la Médecine comme il l’aurait voulu, il dit que les choix de cette année sont bons. Cependant, il appelle les futurs candidats au bac à bien réviser afin qu’ils ne soient pas privés de leur choix. « Je trouve que les choix de cette année sont bons, malgré que je n’aie pas vu là où je voulais partir. Je voulais choisir la Médecine mais comme je n’ai pas eu une bonne moyenne. J’ai quand même choisi la Biochimie et autres, comme déjà on a la chance de faire 15 choix. Je lance un message aux frères qui doivent faire le bac cette année. Je leur demande de réviser très bien pour obtenir une bonne moyenne au bac, pour qu’ils aient les choix qu’ils veulent », a-t-il confié.

Sayon Samoura, qui est venu accompagner son protégé pour faire les choix, estime que tous les parents doivent faire comme ça. Pour lui, c’est une étape phare d’un enfant, il doit être guidé pour qu’il puisse faire de bons choix. « Je suis venu juste pour l’assister à faire le choix de son orientation, parce que je ne veux pas qu’il fasse un choix qui n’est pas approprié. Je veux qu’il choisisse une filière qui lui plaît mais qu’il ne fasse pas un choix parce que son ami a choisi cela. Et grâce à Dieu, on se comprend. J’invite les parents à le faire », a-t-il lancé.

Débutée le 12 octobre, l’orientation des bacheliers prendra fin le 22 octobre 2021 si le ministère ne prolonge pas la date.

Christine Finda Kamano