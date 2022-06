Où est commandant Aly? « A Conakry, ils l’ont envoyé au camp. Ils l’ont retourné à Soronkoni » (avocat)

Arrêté depuis quelques jours, le numéro 2 des forces spéciales, commandant Aly Camara reste toujours sans nouvelle. Chose qui inquiète sa famille et ses avocats.

Contacté par Mediaguinee, ce jeudi 23 juin, l’un des avocats du chef d’opération des Froces spéciales en la personne de Me Sidiki Berete a crié au kidnapping. Tout en prenant l’opinion nationale et internationale à temoin sur la situation que traverse son client.

« Nous n’avons aucune nouvelle de notre client, personne n’a accès à lui. Il est dans les mains des militaires. C’est du kidnapping, de l’injustice,(…). Quand, il était en route pour Conakry, ils l’ont envoyé au camp. D’après mes informations, ils l’ont retourné vers Soronkoni. Et, j’ai appelé sa femme qui m’a dit qu’elle ne connaît pas sa direction. On attire l’attention de l’opinion publique nationale et internationale qu’il est séquestré. Ça, c’est la justice parallèle. Personne n’est au courant de là où il est actuellement », a déploré Me Bérété.

Du côté des autorités militaire, c’est motus sur le lieu de détention de l’un des tombeurs du président Alpha Condé. Toutes nos sollicitations d’avoir leur version ont été vaines.

Elisa Camara

+224654957322