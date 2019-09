« Où est mon dictateur préféré ?», dit Trump en parlant du président égyptien au G7

En attendant son homologue égyptien, avant leur rencontre en marge du G7 à Biarritz, Donald Trump a surnommé Abdel Fattah al-Sissi «mon dictateur préféré», selon le Wall Street Journal.

Dans une salle de l’Hôtel du palais, le Président américain a attendu son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, où ils devaient se rencontrer en marge du G7, mais ce dernier était en retard.

«Où est mon dictateur préféré?», a alors déclaré M.Trump d’une voix forte, suffisamment pour être entendu par un petit groupe de responsables américains et égyptiens dans la salle, rapporte le Wall Street Journal.

On ignore si le Président égyptien a été mis au courant du commentaire du Président Trump. Selon le média américain, citant des sources, cette forte exclamation a sidéré le groupe de responsables, dont le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, le conseiller à la sécurité nationale de l’époque, John Bolton, et le conseiller économique, Larry Kudlow. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et le chef du Service des renseignements généraux auraient également été présents.

En marge du dernier sommet du G7 dans le sud-ouest de la France, MM Trump et al-Sissi ont principalement discuté de la Libye, d’après la Maison-Blanche.

Au sujet de cet échange avec le Président égyptien, Donald Trump a (…)

