Où était le général Sékouba Konaté les 27 et 28 septembre 2009?

Le procès du massacre du 28 septembre 2009 prend un tournant décisif. Les noms des ex-présidents de la transition [capitaine Moussa Dadis Camara et général Sékouba Konaté] reviennent dans les débats.

Mercredi, 9 novembre, deux avocats de la défense de l’accusé Moussa Dadis Camara ont déclaré que les premiers recrutements en 2009 sous le CNDD ont été faits par le général Konaté. Et mieux les 300 premières recrues viennent de son vilage Saana, dans Kankan, en Haute Guinée. Des questions relatives à la présence des éléments de l’ULIMO au stade du 28 septembre, à Aicha Damateh Koneh, épouse de Sékou Damateh et cheffe de l’URD (rébellion sortie des entrailles de l’ULIMO, puissant groupe qui a combattu l’ex-président libérien Charles Taylor et soutenu par le régime de Lansana Conté) ont été posées à l’accusé Cécé Raphaël Haba, au 3è jour de sa comparution.

Un autre avocat [Me Jean-Baptiste Jocamey Haba] de Dadis a indiqué que le général Konaté n’a quitté Conakry que le lundi, 28 septembre à 9 heures pour l’intérieur du pays. Cette dernière annonce a fait des vagues au sein de l’opinion et Mediaguinee est allé dans les vérifications.

Votre quotidien a réussi à avoir un témoin du voyage qui a bien voulu se confier [en gardant l’anonymat].

« Le général Sékouba Konaté avec l’ex-ministre Papa Koly Kourouma et d’autres ont quitté Conakry le 27 septembre 2009 au lendemain du grand meeting de Labé. Un petit avion militaire a transporté la délégation. A Faranah, le vol a fait un mauvais atterrissage et est descendu dans un champ de riz. Après, la délégation a continué sur Guéckédou où elle tiendra un meeting et y passera la nuit. C’est le 28 septembre que le général est arrivé à N’Zérékoré. Et c’est également dans cette ville qu’il apprit le massacre au stade du 28 septembre », informe notre interlocuteur.

Moussa Oulen Traoré