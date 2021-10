Oui, l’influence des mass-medias reste toujours d’actualité !

🛑Par Souleymane Doumbouya🛑Ce Nouvel Ordre Économique et de l’Information (N.O.E.I) si cher au doyen Amadou Mahtar M’Bow ex DG de l’UNESCO reste d’actualités malgré la forte numérisation de notre vie. Celà en depit de la banalisation de la source de l’information qui relègue de plus en plus les anciennes puissantes Agences de Presse.

Le satellite et internet par leur capacite phenomenale de diffusion en temps réel avec instanteneite sont d’autres dimensions qui échappent encore au Pays en Voie de Développement (PVD). La notion de « Centre » et de « Périphérie » reste cette rigide démarcation que la 4ème révolution dite numérique a du mal à faire disparaître !

Par ailleurs, nonobstant la présence et le petit équilibre des pays du BRICS, l’Afrique reste encore le parent pauvre de la nouvelle donne. Internet est ce puissant outil, désormais à la disposition des jeunes africains pour accéder à faible coût, à la science, à la culture et à la technologie. Voici un des enjeux majeurs et défis lié à sa gouvernance. À titre particulier, le président Paul Kagame en a fondé beaucoup d’espoirs et en grand visionnaire, il a compris que le développement de son pays passera nécessairement par le changement de paradigmes ! C’est à dire, une plus grande absorption des forces/populations actives dans les services à valeur ajoutée et non cette traditionnelle hypertrophie du secteur informel, peu rentable ou contributif à l’économie nationale devenu l’apanage des États africains.

Aujourd’hui, l’Afrique doit se frayer un chemin et se repositionner dans cette nouvelle géopolitique en cours de redessinement dans un monde en recomposition. Par exemple, en matière d’audiovisuel, les pays francophones sont sous l’implacable domination de la société de distribution d’images de l’ancien colon à travers le bouquet Sat, Canal+ du puissant et magnat de la communication publicitaire et logistique, Vincent Bolloré. Les Chinois par Startimes, grignotent une part de marché non négligeable et l’Union Africaine ? Nous demeurons toujours des ghettos culturels!

On domine le monde par la culture, voilà pourquoi ce grand amoureux de l’Afrique Amadou Mahatar M’Bow rêvait d’une Afrique totalement indépendant culturellement avec sa langue pourquoi pas son système d’écriture mais très malheureusement il a été farouchement combattu par l’imperialiste Americain, toujours soucieux de maintenir le monde sous son joug!

Merci à l’élite africaine de chercher à se frayer son propre chemin en capitalisant sur les expériences réussies. La jeunesse de notre population est atout à utiliser à bon escient mais pour cela, il nous faut de plus en plus de grands hommes à la tête de nos micros États.

Souleymane DOUMBOUYA, Consultant Socioéconomique