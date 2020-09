Oulada : entre inauguration d’infrastructures et sensibilisations, Amara Dabo à pied d’œuvre pour la réélection d’Alpha Condé

Inauguration d’une Maison des jeunes, un discours mobilisateur… Ce mercredi 23 septembre, à Kouroukoro, Amara Dabo a lancé en fanfare la campagne électorale du RPG Arc-en-ciel dans le Oulada. Autorités préfectorales et sous-préfectorales, jeunes et femmes de Kouroukoro et des autres localités du Oulada… Tout le monde était mobilisé pour l’événement. Le cortège des autorités, responsables et militants du RPG Arc-en-ciel venus de Conakry, de Kouroussa et d’ailleurs, est parti de Cisséla – à 18 kilomètres du lieu – pour arriver dans la sous-préfecture de Kouroukoro où plusieurs évènements ont ponctué la journée.

Une Maison des jeunes de 2000 places

De tous ces évènements, on retiendra surtout l’inauguration d’une maison des jeunes de 2000 places, avec un bloc latrine de 8 pièces. Construit sur fonds propres d’Amara Dabo, ce grand serviteur du Président Alpha Condé a bien voulu baptiser le bâtiment au nom du chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé. « Distingués invités, chers parents, je suis heureux de partager aujourd’hui avec vous la matérialisation d’un rêve citoyen qui m’a toujours habité ; celui de doter notre Oulada ancestral d’un espace de partage et de rencontre », a dit Amara Dabo en procédant à la remise de ce don. « Ce rêve réalisé n’aurait pu l’être sans la bienveillante sollicitude de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé. Monsieur le Président de la République qui a dédié sa mandature aux femmes et aux jeunes de Guinée », a-t-il poursuivi.

La Maison des jeunes « Professeur Alpha Condé » est bâtie sur une superficie d’un hectare. Le bâtiment principal de 2000 places mesure 35 mètres de longueur sur 15 mètres de largeur et 18 mètres de hauteur. Il comporte une scène de 25 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur. En outre, il comporte une cabine de kits, une loge VIP de 20 places, trois accès dont un VIP et une issue de secours. A cela s’ajoutent une esplanade, une cafeteria, un espace vert, un bloc latrines de 8 pièces…

« Nous voterons massivement en faveur du Président Alpha Condé »

Le président de la jeunesse du Oulada et la représentante des femmes, l’un après l’autre, ont exprimé leur reconnaissance au Président Alpha Condé et leur fils et frère Amara Dabo.

L’inauguration de la Maison des jeunes a été suivie du lancement officiel de la campagne à Oulada. Dabo a rassuré que cette grande mobilisation de ce mercredi 23 septembre se concrétisera le 18 octobre 2020 par un vote massif en faveur du Président Alpha Condé. « Nous voterons massivement en faveur de ce grand patron du RPG Arc-en-ciel, le Professeur Alpha Condé… Le 18 octobre 2020, nous fêterons notre victoire dans cette même Maison des jeunes », a dit Amara Dabo.

Caroline SACKO