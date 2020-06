Oumar Saïd Koulibaly aux commandes des Télécoms : ”je n’ai pas le droit de décevoir”

Moustapha Mamy Diaby s’en va ! Oumar Saïd Koulibaly s’installe. Ce jeudi, le Ministère des Postes, télécommunications et de l’Economie numérique a un nouveau commandement. La passation de service a eu lieu dans une salle hermétiquement ‘’fermée’’ aux médias et aux nombreux cadres du département.

Le nouveau patron des lieux qui a été précédemment responsable de l’ARPT et de la Guilab dit être conscient des défis qui l’attendent.

“Je m’engage à tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance qui a été placée en moi, et à travers moi toute la jeunesse guinéenne. Je n’ai pas le droit de décevoir et on me jugera par mes résultats. Les priorités sont grandes. Je vais m’installer et travailler au cas par cas”, a dit l’ex-directeur général de GUILAB au sortir de la salle.

Koulibaly doit avoir donc le nez au guidon pour redonner santé à un département qui a perdu de sa vitalité sous le magistère de Moustapha Mamy Diaby.

Mohamed Cissé