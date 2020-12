Oumou Kadé Soumah de la NGP écrit au président Alpha Condé

A 72 heures de l’investiture du président de la république Alpha Condé, Oumou Kadé Soumah, présidente de la NGP lui a adressé une lettre ouverte…

Monsieur le Président de la République, vous serez dans quelques jours investi pour un autre mandat de six ans, vous deviendrez le premier Président de la IVème République de Guinée. Cela fait des honneurs et aussi des responsabilités. Nous espérons que vous sauriez les assumer et que vous seriez à la hauteur des attentes.

Je suis une citoyenne et vit en Guinée. Je côtoie les hommes et femmes de tous les âges, de toutes les ethnies, de toutes les obédiences politiques et confessionnelles. Je lis sur les visages les frustrations, je ressens les peurs, j’entends les complaintes, j’appréhende les désillusions et les espérances. Je ne peux pas parler au nom des Guinéens. Pourtant ce que je dirai en leur nom dans la présente ne risque pas d’être démenti.

Monsieur le Président de la République, les Guinéens aspirent à la paix et au mieux-être.

Monsieur le Président, les Guinéens souhaiteraient que vous les rassuriez dans les propos et dans les actes, notamment à travers votre discours d’investiture.

Monsieur le Président de la République, les Guinéens aimeraient entendre dans votre discours d’investiture que vous tendez la main à votre frère Cellou Dalein Diallo, que vous tendez la main à vos frères et sœurs du FNDC afin d’œuvrer avec eux à la construction d’une Guinée meilleure.

Les Guinéens aimeraient que vous réitériez votre engagement de lutter contre la corruption qui sape les fondements de la justice sociale.

Les Guinéens aimeraient que vous mettiez en place une commission vérité-justice-réconciliation afin de réconcilier les Guinéens avec leur Etat.

Les Guinéens aimeraient que vous luttiez contre les injustices sociales et économiques.

Les Guinéens souhaiteraient que vous donniez l’ordre d’ouvrir les portes du siège et du quartier général de l’UFDG fermées par les autorités administratives du pays.

Les Guinéens souhaiteraient que vous fassiez libérer les prisonniers politiques qui croupissent à la maison centrale.

Les Guinéens souhaiteraient que les six prochaines années soient sans manifestations politiques ou sociales; pour cela il faudra que vous œuvriez à l’apaisement à travers le dialogue, le respect des lois de la république et les compromis .

Les Guinéens souhaiteraient vivre dans un environnement apaisé, favorable aux climats des affaires pour les femmes et jeunes, à qui vous aviez dédié ce présent mandat.

Monsieur le Président de la République en vous souhaitant toutes les chances de réussir votre prochain mandat, soyez le Président de tous les Guinéens. Soyez celui qui garantira l’égalité des chances et qui œuvrera pour la paix et la prospérité partagée.

Oumou Kadé Soumah

Citoyenne guinéenne

Présidente de la NGP