Oumou Kadé Soumah ‘’élue présidente’’ de la NGP : vers un parti à deux têtes?

Un parti, deux têtes. Le parti NGP a-t-il déposé Badra Koné? Dans une déclaration transmise à Mediaguinee, la NGP annonce avoir investi Oumou Kadé Soumah présidente du parti, dimanche dernier. Déclaration…

Ce Dimanche 1er novembre 2020, s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Nouvelle Génération Politique ” NGP”. Elle a réuni les membres du mouvement et ses sympathisants. A l’ordre du jour était inscrit : l’élection de la nouvelle équipe dirigeante.



A l’unanimité des membres présents, j’ai été, moi Oumou Kadé Soumah , élue comme Présidente de la NGP. Un grand honneur ! Une grande responsabilité pèse désormais sur mes épaules. Je remercie mes camarades de la NGP pour la confiance qu’ils ont placée en ma modeste personne. Je leur promets intégrité, fidélité et dévouement aux valeurs de la NGP. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de leurs espérances .



Je ne ménagerai aucun effort pour la réalisation des objectifs que nous redéfinirons mes collègues et moi pour redynamiser la NGP et faire rayonner sa cause . Le combat pour l’alternance démocratique sera poursuivi. Nous travaillerons pour l’émergence d’une nouvelle classe politique soucieuse de la paix et du développement, compétente et audacieuse. Cette nouvelle classe politique ne sera pas celle-là qui prête allégeance à un homme, mais à la République de Guinée. Nous n’allons pas entretenir de conflits intergénérationnels. Au contraire nous allons rassembler les femmes et hommes de tous les âges, sans considérations de religions et d’ethnies, autour des valeurs de la justice, de la paix, du combat des idées. Aussi autour des valeurs de la République. Nous œuvrerons à ce que la NGP participe à la conquête et l’exercice de développement du pays .



Je serai la présidente du rassemblement. Je lance un appel aux Guinéennes et Guinéens d’où qu’ils soient de se mettre en rapport avec moi et de rallier la NGP. Chacune, chacun y trouvera sa place et les compétences seront valorisées. Je serai la Présidente qui œuvrera à l’éclosion du leadership jeune et surtout féminin. Les jeunes et surtout les jeunes femmes, les portes de la NGP vous sont ouvertes. Je serai la Présidente de l’ouverture et qui œuvrera à la collaboration avec les autres mouvements et formations politiques afin de contribuer à libérer notre pays dans la niaiserie à l’heure dans notre société.



Vive la République !

Vive la NGP !