Ousmane ‘’Sans loi’’, président de la coordination haali pular : ‘’Damaro est l’ennemi du président Alpha Condé’’

Dans l’émission ‘’Les Grandes Gueules de la radio Espace fm -reprise par Mediaguinee- le président de la majorité présidentielle Amadou Damaro Camara a déclaré qu’il se raconte que la coordination haali pular de Guinée serait derrière la démission du ministre Abdoulaye Yéro Baldé du gouvernement en vue de succéder à Cellou Dalein Diallo en cas de défaite de celui-ci à la présidentielle.

Du berger à la bergère, Elhadj Ousmane Bah ‘’Sans Loi’’, président de la Coordination nationale des Foulbés et Haali pular de Guinée, depuis son lit de malade en Allemagne, a démenti avec force les dits de Damaro, le qualifiant d’ennemi du président de la République.

« J’ai le droit de parler de tous les fils du Foutah et haali pular de Guinée à cause du pouvoir qui m’a été conféré par les fils du Foutah et haali pular de Guinée. Parlant de ce qu’il (Damaro) est en train de dire (…), il est en train de laisser ce qui est fait et parler de quelque chose qui n’a jamais eu lieu, c’est ce que fait honorable Damaro. Damaro est connu de tous, ses propos sont de nature à mettre en mal les citoyens, détruire le pays, déstabiliser le gouvernement d’Alpha Condé. Damaro occupe la première place des personnes qui détestent le président Alpha Condé, l’avenir nous édifiera », confie l’opérateur économique.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

