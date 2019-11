Ousmane Dady Camara à la réception d’Alpha Condé : ‘’laissons le peuple s’exprimer démocratiquement…’’

Depuis une semaine qu’il était hors du pays, le Président de la République, Pr Alpha Condé est revenu au bercail ce jeudi 31 octobre 2019. Accueilli en héros par une foule de militants dont des centaines de mouvement venus le réceptionner, le président Condé qui revient du sommet Russie-Afrique de Sochi aux côtés d’une trentaine de chef d’Etat africains dont le but était de faire valoir le potentiel de coopération était visiblement honoré par cet accueil.

Parmi ces partisans figurait Ousmane Dady Camara qui, à un moment avait eu des difficultés avec le Président de la République n’a pas pu s’empêcher de prendre part à cette réception du président. Accompagné par plusieurs membres de son mouvement, il (Ousmane Dady Camara) s’est dit fier d’être guinéen.

« Moi, personnellement, je suis trop minime pour le choix (de la nouvelle Constitution ndlr). Mais comme le président l’a dit, il faut laisser le peuple s’exprimer. Lui-même en personne, il choisira s’il faut aller ou pas contre le choix du peuple. Donc, laissons le peuple s’exprimer démocratiquement, le devoir démocratique dans la paix et la quiétude est la meilleure. Le FNDC, c’est des guinéens, ce sont nos frères, on est en désaccord sur certains points, mais ce sont nos frères et nous avons aussi le droit de nous exprimer. Donc, il est bien que nous restons dans le cadre démocratique parce qu’on est dans un pays démocratique. Sincèrement, le peuple s’est exprimé. C’est vraiment magnifique. Je suis fier surtout d’être guinéen, je suis fier de ce pays, je suis fier des guinéens, je remercie le bon Dieu d’avoir fait de moi un guinéen. Je demande à tous les Guinéens de mettre en premier l’intérêt du pays et de privilégier la paix. Sans la paix rien n’est possible. Que ce soit le président qui reste au pouvoir et ceux qui sont en train de chercher le pouvoir, on ne peut le chercher que dans la paix parce que vous n’allez pas venir gouverner des cimetières. Donc, que le débat reste démocratique dans la paix et la démocratie, je vous remercie. Je remercie le Président de la République de toujours se positionner vers le chemin de la démocratie et du dialogue national. J’ai eu quelques difficultés avec le parti et je n’étais plus du parti sincèrement, j’étais un homme sans parti. Mais je suis avec le Président de la République, je l’aime, je le respecte et je le considère », s’est-il exprimé.

Maciré CAMARA