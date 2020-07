Ousmane Dady Camara : ”je ne suis plus du RPG, mais le parti a ma reconnaissance et mon respect’’

Ex-Directeur de campagne du RPG arc-en-ciel (au pouvoir) pendant les élections législatives du 22 mars dernier, Ousmane Dady Camara a dit Oui ce dimanche 5 juillet 2020 à sa nouvelle destinée, celle de présider désormais le parti Rassemblement Guinéen pour le Travail (RGT). Ce désormais ancien militant du parti au pouvoir n’écarte pas la possibilité de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

« Je suis président du RGT, par conséquent, je ne suis plus du RPG. Mais, le RPG a ma reconnaissance et mon respect. Grâce à ce parti, je suis ce que je suis aujourd’hui. Je remercie le président de la République et tous les militants, de m’avoir soutenu et accompagné jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, je prends un nouvel élan, je vais profiter de l’expérience du RGT, de la valeur de ce parti pour continuer à aller de l’avant. Le RGT ne s’est pas encore présenté à une élection, mais on verra. La position du RGT, c’est le développement du pays. Pour l’instant, on ne définit rien comme position. Nous allons en discuter et voir quel sera notre positionnement », a estimé Ousmane Dady Camara.

Maciré Camara