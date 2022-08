Ousmane Gaoual à sa prise de fonction : « Guinée Télécom verra le jour dans les prochains mois »

La ministre sortante des Télécommunications et de l’Economie numérique, Aminata Kaba, a passé le témoin hier lundi 22 août à son désormais successeur dans les locaux du département à Koloma, en présence du ministre secrétaire général du gouvernement et d’autres ministres.

Aminata Kaba a fait le bilan des réalisations de son département depuis son arrivée aux affaires en novembre dernier.

Ce sont entre autres : « Restructuration du ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie numérique pour l’amélioration du fonctionnement et des performances de ce département ; l’élaboration des documents et stratégies nationales de digitalisation et de cyber sécurité pour 2022 à 2026 en partenariat avec les partenaires techniques et financiers pour la digitalisation et la sécurisation des services publics et de leurs cybers espaces respectivement avec comme résultat, l’amélioration des performances administratives, financières et économiques de l’État tout en s’assurant de leurs protections ; la mise en place d’un internat gouvernemental sécurisé et multi collaboratif entre autres : la messagerie, le système informatique de gestion et de sécurisation des courriers et les sites Web qui sont en cours de déploiement pour améliorer la qualité et la sécurité du travail gouvernemental ; la mise en œuvre en cours du document de politique et stratégie nationale de cyber sécurité adopté par le gouvernement pour doter le pays d’un plan adéquat de sécurisation du cyber espace guinéen ; le processus de lancement de Guinée Télécom en cours pour permettre à l’État guinéen de disposer d’un opérateur national et d’améliorer la compétitivité dans le secteur des télécommunications; …», a-t-elle énuméré, appelant ses désormais anciens collaborateurs à se mettre à la disposition de son successeur.

« J’exhorte les cadres de ce département à accompagner mon cher frère Ousmane Gaoual affectueusement surnommé « Gorko Soussaï », cadre compétent et expérimenté pour finaliser les priorités du ministère conformément à la lettre de mission du département et entamer de nombreux chantiers. Certes, je quitte ce ministère, mais la mission continue, celle de faire de la transition une réussite avérée et sous le leadership éclairé du président de la transition. Toujours et partout au service de la nation », a déclaré Aminata Kaba.

Prenant fonction, le nouveau ministre des Télécommunications en la personne de Ousmane Gaoual Diallo a promis de poursuivre et amplifier les réalisations entamées.

« Pour ce qui me concerne, au regard de tout ce qui a été dit ici, ma mission et celle de l’équipe des Postes et Télécommunications et de l’Economie numérique est de poursuivre cette tâche, amplifier les activités entamées, donner corps aux projets dans nos tiroirs en se reposant sur des feuilles de route définies édictées par le président de la transition, le chef de l’État, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous n’allons pas réinventer la tâche pour les activités, le diagnostic qui est fait est complet, exhaustif. Les chemins qui ont été balisés sont lisses, notre travail consistera simplement avec votre concours à poursuivre ceci pour donner corps et donner vie à la démocratisation et l’accès à des coûts raisonnables et à la matérialisation de la société nationale de télécommunication Guinée Télécom, qui verra jour dans les prochains mois si Dieu le veut bien », dira-t-il.

Après avoir servi à la tête de ce prestigieux département depuis le 5 novembre 2021, Aminata Kaba est désormais appelée à remplir d’autres missions à la tête du département de l’Information et de la Communication.

Maciré Camara

