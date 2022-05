Ousmane Gaoual Dialla : « la transition commence quand on commence à dérouler les étapes »

Face à la presse ce jeudi 19 mai 2022, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Diallo a répondu à une question qui continuait à tarauder les esprits après l’adoption des 36 mois de transition par le Conseil National de la Transition (CNT).

Cette question est quand est-ce que débute les 36 mois de la transition en Guinée ? Sur la question il a tenu à préciser : « La transition commence quand on commence à dérouler les étapes. Même si on vous dit que la transition va durer trois jours, si on ne fait rien, on reste toujours dans la transition. Ces grandes étapes commencent par la mise en place d’un fichier électoral, le toilettage des textes juridiques et institutions, et le déroulé du processus électoral. Si on ne met pas en œuvre les premières tâches de la première étape, on n’a rien fait. Il faut séparer la transition au retour à l’ordre constitutionnel. La transition, c’est depuis le 5 septembre, le retour à l’ordre constitutionnel est à adosser à ces calendriers de 36 mois. Il faut dix (10) étapes clés pour sortir de la transition. Ce sont ces deux processus qui sont en cours en ce moment ».

Poursuivant, il dira : « La première étape, c’est la mise en place du fichier électoral. Pour cela, il y a des acteurs qu’on invite autour de la table, il y a un mécanisme qui sera déroulé et les différentes étapes du processus qui aboutiront à la mise en place des listes électorales… »

Youssouf Keita

