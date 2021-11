Ousmane Gaoual Diallo : « Aujourd’hui, on ne connait pas avec exactitude le nombre de bâtiments publics de l’État à Conakry »

Quelques semaines après son installation au ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Ousmane Gaoual a décrit ce vendredi, 26 novembre, l’état dans lequel il a trouvé son département.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, le département ne dispose d’aucune base de données et admet que tout était géré sur des feuilles volatiles.

« Il n’y aucune base de données dans notre département. Nous avions tous appris qu’il y a un système informatique qui a coûté des millions de dollars. Cela n’existe pas chez nous. Je n’ai pas trouvé ça ici, ni base de données », a révélé Ousmane Gaoual Diallo dans les « Grandes Gueules » de la radio Espace fm avant d’enfoncer le clou : « On ne connaît même pas aujourd’hui avec exactitude le nombre de bâtiments publics de l’État à l’intérieur de Conakry. Il n’y a pas de recensement réel des bâtiments publics dans la ville de Conakry. Je ne parle même pas de l’intérieur du pays. Cela n’existe pas dans ce département. Tout est géré sur des feuilles volatiles. Il n’y a pas de logiciels, il n’y a même pas de listing. J’ai découvert un environnement informatique qui date de l’ère primaire », a constaté amèrement le nouveau ministre.

Le nouveau ministre assure que le tir sera rectifié à partir des congrès du ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Sadjo Bah