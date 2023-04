« Après l’échangeur de Kagbélen, celui du km 36 va suivre et puis les autres ouvrages qui sont dans le pays. Mais aussi, les routes qui sont en train d’être bitumées et les infrastructures hospitalières, universitaires qui sont en train de voir le jour. Également les chantiers important dans l’aménagement agricoles et numériques qui sont en train de suivre. Il y a donc énormément de chantiers dont la mise en œuvre va être rythmée en 2024», a confié le patron du département des Postes et Télécommunications.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, la transition en cours depuis le 05 septembre 2021, est venue amplifier cette coopération entre la Guinée et la Chine qui s’occupe de la majeure partie de la construction des infrastructures du pays. Ladite coopération multiforme, se manifeste, dit-il, dans les ouvrages, dans les mines, dans l’agriculture, dans l’assistance technique et financière.

« Et comme toutes les coopérations que nous entretenons avec les nombreux pays, la Guinée, à la transition-là, peut amplifier ces formes de relations notamment avec la Chine. Cette transition n’a fait que donner beaucoup plus de vigueur à la coopération bilatérale et multilatérale. C’est pourquoi l’arrivée du Paul Kagamé marque vraiment le point de départ d’un balais diplomatique important qui va suivre dans les prochains jours», a-t-il prédit.

Sâa Robert Koundouno