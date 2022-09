Ousmane Gaoual Diallo : « le FNDC, c’est d’abord les partis politiques… En dehors de ça, il y a quoi ? »           

Le Font National pour la Défense de la Constitution (FNDC) n’a pas été épargné ce mardi par le ministre Ousmane Gaoual Diallo au cours de la conférence de presse qu’il a conjointement animée avec le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Colonel Amara Camara.

A l’en croire, en dehors des partis politiques, ce regroupement (FNDC) ne représente absolument rien en Guinée.

« Le FNDC, c’est d’abord les partis politiques et quelques organisations de la société civile. En dehors de ça, il y a quoi ? Ce n’est pas une entité à part, c’est une coalition qui a été faite pour un objectif précis, j’étais là. Et quand ils ont exclu l’UFDG du FNDC, il restait quoi ? Ce qui restait prouve que c’est des partis politiques. Quand vous citez 100 plateformes dans le FNDC, 95 seront des partis politiques. Des partis politiques responsables, suffisamment représentatifs dans ce pays, qui n’ont pas besoin de s’abriter derrière un logo. Mais aujourd’hui, on voit qu’ils s’abritent tous derrière le FNDC pour appeler à manifester. Pourquoi eux-mêmes n’appellent pas à manifester ? Le FNDC ne représente strictement rien en dehors des partis politiques. Parmi tous ces partis politiques, il n’y qu’un qui fait 95% de la troupe. C’est l’UFDG. L’UFR ? Oui, ils arrivaient parfois à sortir des gens. Même la PCUD s’est éloignée d’eux. Le Balai Citoyen dont vous parlez, ils ont leur siège où », a-t-il lancé.

Youssouf Keita