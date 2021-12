Ousmane Gaoual Diallo : « plus de 200 millions de dollars avaient été décaissés par l’État pour les voiries de Conakry sans que les travaux ne soient achevés avant l’arrivée du CNRD »

Invité de « Mirador » de la radio Fim fm, le porte-parole du gouvernement a abordé ce lundi, 13 décembre, la corruption et les magouilles qui caractérisaient le régime d’Alpha Condé.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, le mécanisme qui était mis en place pour l’enrichissement des dignitaires du régime déchu était déplorable. Ce qui avait rendu la situation économique du pays très compliquée d’après le porte-parole du gouvernement de la transition.

« la situation était compliquée sur tous les plans. Economiquement, c’était difficile. Il y a des gens qui ont fait de l’État ce qu’ils voulaient. Chaque fois que vous payiez une facture publique, l’argent est distribué quasi systématiquement entre beaucoup d’acteurs qui n’avaient rien à voir dans le processus (…). Tous ceux qui collectent l’argent public en font quasiment des biens personnels. Et c’était géré à la volonté de telle ou telle personne », a révélé Ousmane Gaoual Diallo.

Pour soutenir sa révélation, le porte-parole du gouvernement indique que pus de 200 millions de dollars avaient été décaissés pour l’entretien de la voirie de Conakry avant le coup d’État du 05 septembre et sans que les travaux ne soient exécutés.

« La situation économique qu’on a hérité est extrêmement compliquée, extrêmement difficile au regard des sommes décaissées. Je peux vous donner un exemple. Rien que pour la voirie de Conakry, il avait été décaissé plus 200 millions de dollars pour son entretien. Ce sont beaucoup d’entreprises guinéennes et étrangères qui étaient associées à ça et les activités étaient arrêtées avant même la prise du pouvoir. Chacun vaquait à ses affaires et voyait les routes se dégrader alors que l’argent avait été décaissé et payé à ces entreprises », a déclaré le porte-parole du gouvernement avant de dévoiler le mécanisme qui était mis sur place par l’ancienne administration : « le mécanisme qui était mis en place était déplorable. Un fonctionnaire fait un travail, il trouve un prestataire, le prestataire reçoit l’argent, il prélève de cet argent là, il paie le fonctionnaire pour ne pas exécuter son travail. Des gens sont payés pour couvrir le fait que les entreprises n’exécutent pas leurs travaux », a-t-il ajouté.

D’après Ousmane Gaoual Diallo, c’est après le coup d’État que le colonel Mamadi Doumbouya a sommé les entreprises guinéennes et étrangères ayant reçu l’argent d’achever les travaux.

Par ailleurs, le ministre de l’urbanisme souligne que les travaux de construction de la route Coyah-Mamou-Dabola étaient à l’arrêt sous le régime d’Alpha Condé pour un refus de paiement de 12 millions de dollars de la part de l’État. Un montant payé par le CNRD, d’où la reprise des travaux sur ladite route.

Sadjo Bah