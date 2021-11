Ousmane Gaoual Diallo révèle: « Alpha Condé a refusé de rencontrer des responsables du RPG »

Depuis le coup d’État qui a évincé Alpha Condé du pouvoir, des responsables du RPG arc-en-ciel (ancien parti au pouvoir) ne cessent de réclamer haut et fort la libération de l’ancien président guinéen. Certains avaient même voulu à un moment donné rencontrer Alpha Condé pour plus d’assurance. Une rencontre qu’aurait décliné l’ex locataire du palais Sékhoutoureya.

Ce mardi 30 novembre, le porte parole du gouvernement a révélé qu’Alpha Condé a refusé catégoriquement de rencontrer des cadres de son parti.

« Il y a eu un moment où les gens de son parti ont essayé de le joindre et lui-même (Alpha Condé) a exprimé le fait de ne pas les rencontrer », a révélé Ousmane Gaoual Diallo dans » Mirador «

Le président de la transition avait souligné à un moment donné qu’Alpha Condé ne voulait pas rencontrer ses anciens collaborateurs parce qu’il se sentait trahi.

Transféré depuis hier au domicile de son épouse à Landréah où il bénéficiera d’une certaine liberté, Alpha Condé ne rencontrera que celui qu’il veut rencontrer selon le porte parole du gouvernement.

« Il (Alpha Condé) rencontre à sa décision qui il veut chez lui », a conclu Ousmane Gaoual Diallo.

Sadjo Bah