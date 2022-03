Ousmane Gaoual Diallo sur la sortie d’Alpha Condé : « le CNRD ne contrôle pas un guinéen en dehors de ses frontières »

Alors qu’il est parti se soigner à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis pour un mois et regagner le pays sauf avis contraire des médecins, l’ancien président, Alpha Condé n’est toujours pas revenu en Guinée. Officiellement, le président déchu est toujours aux Émirats arabes unis. Mais depuis quelques jours, des rumeurs soutiennent qu’Alpha Condé aurait quitté Abu Dhabi et se trouverait au Cuba.



Ce lundi 28 mars, le porte-parole du gouvernement de la transition admet que l’ex président guinéen est toujours à Abu Dhabi mais souligne à demi mots que le CNRD ne contrôle pas Alpha Condé hors des frontières de la Guinée.



« Qu’est-ce que voulez-vous que je vous dise ? Il (Alpha Condé) est aux Émirats. Quand l’ancien président est sorti d’ici, il y a des gens qui ont pris des engagements, des États, de l’amener pour se soigner et de le ramener. Le CNRD ne contrôle pas un guinéen en dehors de ses frontières. Nous contrôlons les engagements que les tiers ont pris vis-à-vis de l’État guinéen. Des tiers auxquels l’État a fait confiance, qu’ils vont respecter ces engagements là et ce ne sont pas des particuliers mais des États. La CEDEAO n’est pas en reste par rapport à ça et nous nous tenons à cela et lorsque les conditions seront réunies, ils le ramèneront dans ce pays. Il (Alpha Condé) n’est pas libre de faire tout ce qu’il veut. Quand une personne est mise à disposition d’un tiers, c’est parce qu’il n’est pas libre », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo dans « Mirador »



Dans la foulée de la sortie d’Alpha Condé, le CNRD n’a pas indiqué que l’ancien président quittait le pays par des engagements pris par des tiers qui assureront son retour au pays.

Lors de son départ de la Guinée à la mi-février, l’ex président était accompagné de deux gardes et de son médecin qui est rentré au pays depuis quelques jours.

Sadjo Bah