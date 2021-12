Ousmane Gaoual Diallo sur le Cadre formel de dialogue entre le CNRD et la classe politique : « le premier ministre va très prochainement ouvrir cet espace d’échanges avec la classe politique si c’est nécessaire »

Depuis l’avènement du CNRD au pouvoir le 05 septembre dernier, un cadre formel de dialogue tant sollicité par la classe politique guinéenne tarde à voir le jour. Ce vendredi, 31 décembre, le porte-parole du gouvernement de transition a admis qu’un cadre formel de dialogue entre les nouvelles autorités et la classe politique guinéenne verra normalement le jour suivant le rythme du gouvernement de la transition.

« Le gouvernement de transition n’est là (en place) que depuis un mois et quinze jours. Cette responsabilité incombe au premier ministre qui va très prochainement ouvrir cet espace d’échanges et de dialogue avec la classe politique si c’est nécessaire. Ça sera mis en place, ce n’est pas un problème. Le premier ministre a dit clairement qu’il n’est pas fermé à un dialogue. Il n’a pas dit que sa porte était fermée aux partis politiques. Le cadre formel verra le jour normalement comme prévu et suivant le rythme que le gouvernement est entrain de gérer », a admis Ousmane Gaoual Diallo.

Le porte-parole du gouvernement de transition soutient qu’aucune décision prise jusqu’ici par le colonel Mamadi Doumbouya nécessitait un quelconque dialogue avec la classe politique.

« La réalité est simple. Le gouvernement est entrain de poser des actes qui ne nécessitent pas un dialogue avec un tiers (…). Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de dialogue ou un cadre de dialogue ne sera pas créé. Chaque chose a son temps et les choses vont se mettre en place », a-t-il conclu.

Sadjo Bah