Ousmane Gaoual et Cellou Baldé attendus ce jeudi à la DPJ

Finalement, la méthode forte pour escorter Ousmane Gaoual Diallo et Cellou Baldé devant la police a été abandonnée. Les deux responsables de l’UFDG, accusés de « menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics” par la justice viendront répondre librement, en compagnie de leurs avocats dont Me Salifou Béavogui. Ces derniers ont cravaché dur pour obtenir des convocations pour leurs clients. Donc, ce matin, Gaoual et Cellou Baldé sont attendus.

Hier, Ibrahima Chérif Bah, vice-président de l’UFDG a été amené de force par les agents de sécurité avec deux de ses proches. Au bout du compte, son neveu et son frère seront libérés et ont regagné le domicile en haute banlieue.

