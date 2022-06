Ousmane Gaoual : « Kankan n’a pas de courant parce que les précédents dirigeants n’ont pas investi nos économies là où il fallait »

Face aux journalistes ce mercredi soir, le porte-parole du gouvernement et ministre l’urbanisme et de l’habitat a répondu à une panoplie de questions qui lui a été posée, parmi lesquelles la situation énergétique de Kankan.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, le manque de courant en Haute-Guinée. plus précisément à Kankan est dû à la mauvaise orientation des fonds de l’Etat par les dirigeants antérieurs notamment le régime Alpha Condé.

« Je suis plutôt déçu de voir qu’il n’y a pas de courant à Kankan, qu’il n’y a pas de courant en Haute-Guinée. Mais ce n’est pas qu’en Haute-Guinée, il n’y a pas de courant à Labé, à Télimélé, à Gaoual, il n’y a pas de courant dans beaucoup d’endroits. Tout ça parce que les précédentes équipes dirigeantes n’ont pas investi nos économies là où il fallait, là où c’était nécessaire. Ils l’ont mis peut-être ailleurs mais pas là où il fallait, parce que c’est incompréhensible qu’une ville comme Kankan soit encore dans l’obscurité. »

Cependant, l’espoir est toujours permis pour les Kankanais de dormir et de se réveiller sous le courant, puisque Ousmane Gaoual Diallo annonce la régulation très prochaine de cet éternel problème auquel le Nabaya fait face depuis belle lurette.

« Le CNRD est venu pour corriger ces dysfonctionnements-là, mais c’est trop tôt pour nous de dire qu’en huit mois on aurait pu faire ce qui n’a pas été fait depuis 60 ans. Ce qui est clair ce sont des dispositions qui sont en train d’être mises en œuvre pour donner rapidement de l’électricité, parce qu’en réalité l’électricité est disponible quelques part, soit en Guinée ou dans un pays voisin. A Souapiti, nous produisons plus d’électricité que nous n’en consommons mais nous avons un problème de transport de l’électricité. Le CNRD et le gouvernement Mohamed Béavogui vont faire l’effort de faciliter ce transport ou de faciliter les interconnexions avec les pays voisins, c’est ce qui a permis à Nzérékoré par exemple d’avoir l’électricité 24h/24, c’est plutôt agréable. D’ici la fin de l’année, des avancées notables vont se faire dans le sens de donner le courant aux populations de Kankan », promet-il.

Pour rappel, des jeunes réunis au sein du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée ont battu le pavé durant plusieurs mois sous le régime Condé pour réclamer la construction d’un barrage hydroélectrique sans pour autant obtenir gain de cause. Avec le CNRD, un espoir renaît donc sur les visages.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

