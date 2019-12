Ousmane Gaoual : ‘’même si Alpha dit qu’il n’est pas candidat, cette constitution ne sera pas adoptée’’

Le député uninominal de Gaoual appelle à empêcher l’adoption du projet de nouvelle constitution proposé par le président de la république. Pour Ousmane Gaoual Diallo, conseiller politique de Cellou Dalein Diallo et coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’UFDG qui était l’invité dimanche de l’assemblée générale de Fouti-Lafidi, ‘’même si le président Alpha Condé dit qu’il ne sera pas candidat, le projet de nouvelle constitution ne passera pas’’.

“Même si Alpha dit qu’il n’est pas candidat, cette constitution ne sera pas adoptée. On n’est pas seulement contre cette constitution parce qu’Alpha veut ou non être candidat, c’est parce que c’est illégal de changer la constitution d’un pays, c’est une démarche qui est illégale. Quelle que soit l’intention d’Alpha Condé, ça ne nous concerne pas. Pour nous, il n’a même pas besoin de nous dire qu’il sera candidat ou pas, parce qu’il ne sera pas candidat, qu’il change ou qu’il ne change pas. Il faut que ça soit clair pour lui, comme c’est clair pour nous. Il a fait deux mandats, après ça, on va lui trouver des cocotiers sous lesquels il va se reposer, mais ça ne sera pas à Sékhoutouréya”, a-t-il dit.

A l’en croire, les opposants à la nouvelle Constitution et au troisième mandat pour Alpha Condé, doivent améliorer leur combat.

“Je crois que nous devons améliorer ce que nous faisons. Nous avons un peu de la culture française dans notre pays, c’est le rapport de force qui détermine les positions politiques. Le FNDC et l’opposition doivent encore monter en puissance pour montrer à Alpha que l’immense majorité des Guinéens n’est pas d’accord avec lui. Et pour ça, il faut qu’on change l’itinéraire du défilé de mode parce que tous les jours, commencer à Tannerie, se mettre en rouge pour aller finir à Dixinn, même si on met dix millions de personnes dans la rue, même si l’économie guinéenne s’arrête, même si on ne travaille pas, ça ne dérange pas Alpha. Il faut que lui-même ne soit pas en situation d’aller au travail, il faut que les gens comprennent que celui qu’on verra dans la rue, dans une préfecture, en train de faire campagne pour cette constitution, qu’il y ait des conséquences pour lui, c’est important. Vous ne pouvez pas sortir dans la rue dire que je veux tuer la République, je veux violer les lois et rien ne se passe, ça c’est un devoir citoyen. Vous ne pouvez pas dire des choses illégales en toute impunité. Il faut que les ministres-là sentent qu’ils sont en porte-à-faux avec les lois de la république”, a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo