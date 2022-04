Ousmane Gaoual, PP/gouvernement : « la Mauritanie s’est retirée de la CEDEAO et continue sa vie »

Invité de la radio Fim Fm dans son émission ‘’Mirador’’, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo s’est prononcé sur plusieurs questions dont celles relatives au délai de rigueur imposé par la CEDEAO à la junte guinéenne pour présenter un calendrier pour le retour à l’ordre constitutionnel.

A l’en croire, « le gouvernement guinéen n’agit pas sous des contraintes ou sous le diktat de qui que ce soit. Je pense que la CEDEAO depuis un certain temps, s’est détourné de l’objet d’être une institution au service des populations et de plus en plus, il apparait aux yeux de l’opinion publique ouest-africaine comme une organisation au service de quelques chefs d’Etat et cela ne marchera pas. La Guinée prendra les décisions qu’il faut lorsque le moment viendra pour assumer aussi bien son indépendance et sa volonté de renforcer la coopération dans le respect mutuel des uns et des autres états », dira-t-il entre autres

Poursuivant, il fera savoir que « les sanctions de la CEDEAO, si elle veut les mettre en exécution pour contribuer à affaiblir la Guinée, elle peut les prendre et les conséquences, la CEDEAO sera là aussi pour les administrer, c’est ce qui est important. Quel est l’objectif de la CEDEAO ? Elle ne s’est jamais penchée sur la spécificité des problèmes qui ont conduit la Guinée là où elle est », explique-t-il.

Plus loin, il a tenu à préciser que si la Guinée devrait être en guerre la CEDEAO, elle prendra la décision de se retirer de la CEDEAO.

« Nous, nous ne sommes pas dans la guerre contre la CEDEAO. Si la Guinée devrait être en guerre la CEDEAO, elle prendra la décision de se retirer de la CEDEAO mais ce n’est pas ça qui est sur la table. Les nations adhèrent librement aux institutions internationales et s’en retirent aussi librement. Rien n’est exclu. La Mauritanie s’est retirée de la CEDEAO et continue sa vie. Est-ce qu’elle a été rayée de la carte d’Afrique. Il faut que les gens comprennent que la Guinée a tout aussi besoin de la CEDEAO pour continuer son chemin, mais la CEDEAO de la Guinée pour renforcer aussi la démocratie dans la sous-région. C’est un rapport d’interdépendance et nous nous sommes favorables à un chapelet systématique de sanctions… »

Youssouf Keita