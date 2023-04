Ousmane Gaoual sur la venue de Kagame : « c’est pour bénéficier de leur expérience …»

«Cette visite de courtoisie, d’amitié et de travail, va concerner un certain nombre de départements. Il s’agit du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, des Postes et Télécommunications, des Mines et Géologie. Cette visite va donc permettre à des pans de nos différentes activités de trouver de l’assistance auprès de l’autorité Rwandaise. Si je prends l’exemple du secteur que je dirige, les télécommunications, nous sommes en phase d’étudier un accord-cadre de coopération pour bénéficier de leur expérience d’organisation du système d’information et de la technique d’aménagement de leur territoire. Ils ont fait une expérience que j’ai eu à voir avec des structures très fortes, qui ont une organisation extrêmement décentralisée et qui ont un impact réel avec une possibilité de maîtriser le coût des choses.

Si vous prenez le Ministère de l’Économie et des Finances du Rwanda, il y a des applications qui ont des souscriptions des marchés publics et qui sont extrêmement transparentes où chaque acteur économique peut souscrire et que le dossier suive son parcours normal jusqu’à l’octroi du marché sans qu’il y ait entrave ni corruption», a confié ce vendredi, le Ministre Ousmane Gaoual Diallo, chez nos confrères d’Espace FM.

Sâa Robert Koundouno