Ousmane Kaba a voté : ‘’on empêche nos responsables d’être dans les BV’’

C’est au bureau de vote numéro 1 de la sous-préfecture de Karifamoriah, son village natal, situé à plus de 7 kilomètres du centre-ville de Kankan, que l’économiste Dr Ousmane Kaba, candidat du parti des démocrates pour l’espoir (PADES) s’est acquitté de son devoir de citoyen.

Après l’urne où il a glissé l’enveloppe contenant son vote, Dr Ousmane Kaba a souhaité un vote libre à tous et à chacun en ces termes : « Je souhaite que tous les Guinéens puissent voter aussi librement comme je l’ai fait dans le bureau numéro 1 de mon village Karifamoriah à Kankan »

Poursuivant, ce candidat à l’élection présidentielle a laissé entendre que ‘’nous avons déjà enregistré des anomalies. A Kankan ici, mes responsables ont dénombré plus de 449 bureaux, alors qu’il ne devait y avoir que 331 bureaux seulement pour la commune urbaine. Il y a des quartiers qui se sont illustrés, telle qu’à Bordo, nous avons dans une seule cour plus de 10 bureaux de vote. A Missira, l’un des plus grands quartiers, nous avons compté 44 bureaux au lieu de 32. A Koumana, une sous-préfecture de Kouroussa, où le sous-préfet veut remplacer la CENI, il se mêle de tout, ils empêchent même nos responsables d’être dans les bureaux de vote. A Fansan, un petit village à côté de Baro, chez le président Alpha Condé, nos militants sont molestés et ils n’arrivent même plus à voter. Nous avons enregistré également, beaucoup de bureaux de vote fictifs, ils remplissent les camions, pour être sur la route de Kissidougou, en allant vers Moribaya. Nous souhaitons que ça soit une élection apaisée, que les préfets et sous-préfets ne se mêlent pas du tout au processus, conformément aux lois guinéennes », a-t-il dit.

C’est sur ces derniers mots que le candidat du parti des démocrates pour l’espoir (PADES) est retourné à son domicile en attendant la publication des résultats. Espérant être le nouveau locataire du palais Sékhoutouréya.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan