Ousmane Kaba au lancement de la COPED: “j’ai refusé d’être ministre des Finances lorsqu’on a posé la dissolution de mon parti”

Lors de la signature officielle de la COPED (Coalition pour le progrès et la démocratie) ce jeudi 24 juin 2021, à la Maison commune des journalistes, le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, membre que cette nouvelle coalition politique de l’opposition, a fait savoir que la présente coalition n’est qu’un début, parce beaucoup de partis sont en route pour rejoindre la coalition et que certains ont déjà entamé des discussions avec eux.

« Notre coalition ne laisse jamais quelqu’un tomber, surtout quand il y a un problème. Alors, c’est le lieu d’exprimer notre solidarité à Élie Kamano pour le sens de son combat. », déclare-t-il. Et d’ajouter : « c’est une coalition qui est appelée à grandir très très vite, parce qu’après les grandes élections de 2020, il est tout à fait normal qu’on assiste à une recomposition du paysage politique en Guinée. Je dois dire que les démarches pour mettre cette coalition en place ont duré dans le temps, parce que nous n’avons pas voulu confondre vitesse et précipitation. Et d’ailleurs, certains seront étonnés parce que nous sommes la première plate-forme à commencer ses discussions avant les autres….Nous pensons également que la présente coalition représente une cartographie assez fidèle de la réalité d’aujourd’hui en Guinée »

Pour finir, cet homme politique et économiste de profession dira ceci : « Moi j’ai créé un parti politique, c’est pour prendre le pouvoir et non pour être ministre ou Premier ministre. Et d’alors j’ai refusé d’être ministre des Finances lorsqu’on a posé la question de dissolution de mon parti politique. »

Il est revenu à propos sur le sondage qui, quelques mois plus tôt, l’avait placé en pole-position pour occuper le poste de Premier ministre.

« Le peuple de Guinée a espéré qu’il faut maintenant quelqu’un d’efficace pour conduire la politique économique de la Guinée. C’est dans ce cadre que les gens ont suggéré que Dr Ousmane Kaba soit Premier ministre. Moi, je n’ai rien demandé et je n’ai parlé à personne. », a indiqué le président du PADES.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08