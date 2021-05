Ousmane Kaba brise un “vieux mensonge” du gouvernement: “le prix du carburant n’a jamais été subventionné…”

Le leader du Pades et ancien ministre guinéen de l’Economie a mis du sable mercredi dans le beefteak du gouvernement qui a longtemps entretenu que l’Etat subventionnait le prix du carburant.

Dans l’émission à grande écoute “Mirador” de la radio Fim fm, Dr Kaba a indiqué que le gouvernement a tout intérêt à reporter sa décision de revoir à la hausse du prix du carburant à la pompe.

« Le gouvernement n’a jamais subventionné le prix du carburant, jamais. Alors ce qui se passe pour simplifier, encore une fois, parce que les derniers chiffres que j’ai, c’est de 2018. Vous avez à peu près 5000 francs qui servent à importer, vous avez à peu près 1500, c’est les frais et la rémunération des intermédiaires et le gouvernement 3000 francs, ça donne les 10 000. Mais il arrive que quand on fait le calcul, on peut avoir 10 500, alors que le prix de vente est 10 000, le gouvernement dit: on a perdu 500, donc au lieu d’avoir 3000, il va avoir 2500 par litre, on appelle ça les moins-values, ce n’est pas des pertes, ce sont des moins-values,. Et le gouvernement ne subventionne pas, le gouvernement gagne moins d’argent avec le carburant, c’est un abus de langage où j’ai même rencontré dans les rapports du Fonds monétaire, on dit subvention, ce n’est pas vrai, subventionner quelque chose, c’est prendre votre argent pour aider le consommateur, payer à la place du consommateur, ça n’a jamais été le cas », a fait remarquer le brillant économiste.

Maciré Camara