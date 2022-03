Ousmane Kaba chassé à Siguiri ? Gros mensonge réplique le président du PADES.

Dans un audio qui a fuité le samedi 19 mars et attribué à l’ancien président guinéen, Alpha Condé a révélé que le président du PADES a été chassé de Siguiri (fief de l’ex parti au pouvoir) sans préciser quand cela s’est passé. Actuellement en tournée à Siguiri, Ousmane Kaba a balayé d’un revers de la main les propos d’Alpha Condé. Le président du PADES soutient que c’est un gros mensonge et admet que personne ne le chasser à Siguiri.

« J’ai appris cette histoire et ça m’a rire aux larmes parce que ça fait une semaine que je suis en train de parcourir Siguiri dans tous les sens (…). Du lundi au vendredi, je n’ai fait que sillonner Siguiri. Ce matin (Lundi 21 mars), je suis en train d’aller jusqu’à Siguirini, à Léro. Quand j’ai entendu ça (audio), j’ai dit qui peut mentir autant ? Gros mensonge. On me dit non, c’est le président (Alpha Condé), j’ai dit qu’ils ont dû trafiquer sa voix parce que ça n’a aucun sens », a déclaré Ousmane Kaba dans « Mirador » avant d’ajouter : « Qui peut me chasser de Siguiri ? Ça va pas non ? Les mots ont un sens. Pendant la campagne, j’ai été bloqué à la porte de Siguiri. Toute la ville était d’ailleurs débout pour m’accueillir. J’ai été bloqué par des militaires et ça n’a rien à voir avec le mot chassé même pendant la campagne, au contraire, toute la ville était débout pour m’accueillir. Le RPG, ni Alpha Condé, personne ne peut me faire arrêté par des voyous en Haute Guinée », a martelé le président du PADES.

Quant à l’audio attribué au président déchu, Ousmane Kaba indique qu’Alpha Condé ne fait que de la politique politicienne.

Sadjo Bah