Ousmane Kaba entre en campagne: ‘’il n’y a que 3 candidats dont 2 prennent l’argent de la Guinée pour aller en Occident’’

Le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba a lancé en force ce samedi, 3 octobre sa campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre prochain. C’était au terrain sportif de Nongo, dans la commune de Ratoma.

Actualité oblige. Le candidat du PADES a rendu un hommage aux vaillants combattants qui ont libéré la Guinée du joug colonial le 02 octobre 1958.

« Le 02 octobre, 62 ans après l’indépendance de la Guinée, c’est le lieu de rendre hommage à nos pères fondateurs. Ils se sont battus pour l’indépendance de ce pays. Aujourd’hui, je pense au président Ahmed Sékou Touré, à ses compagnons Sayfoulaye Diallo, Lansana Béavogui, Mafori Bangoura ainsi de suite », entame l’ancien ministre de l’économie.

S’agissant de la campagne présidentielle, Dr Ousmane Kaba a lancé des piques chaudes à l’endroit des 11 autres candidats en lice.

« Vous savez mesdames et messieurs, on ne mange pas la politique, la politique sert à deux choses : premièrement, donner la dignité au peuple de Guinée. Cette dignité a été donnée par la génération de nos pères. Mais, nous, notre génération, notre rôle, c’est de développer la Guinée. Nous avons le devoir de développer ce pays pour que vous qui êtes des enfants, vous puissiez trouver un pays qui marche », dit-il. Ajoutant qu’« on est venus pour donner à la Guinée les routes, on a besoin de routes dans ce pays, on a besoin d’électricité dans ce pays, on a besoin d’emploi pour les jeunes. Au lieu de distribuer l’argent volé, ils n’ont qu’à faire nos routes. Ils n’ont qu’à faire des écoles pour ce pays. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé au PADES de construire la Guinée. Vous savez aujourd’hui nous avons 12 candidats, mais 9 candidats n’ont même pas de parti. Ils ne sont nulle part. Il n’y a que 3 candidats, il n’y a que 3 partis implantés sur l’étendue du territoire national. Mais parmi ces 3 candidats, il y a 2 qui prennent l’argent de la Guinée pour aller en Occident. C’est une élection, si c’est pour le bonheur du peuple de Guinée, il n’y a qu’un seul candidat, le candidat du PADES », a conclu Dr Ousmane Kaba devant de nombreux militants de son parti.

Mohamed Cissé