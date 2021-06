Ousmane Kaba : « les Guinéens gagnent très peu dans le secteur minier et la bauxite ne développera pas la Guinée »

Depuis 2019, la Guinée est devenue le deuxième pays producteur de bauxite au monde, derrière l’Australie. Cette grande production a permis au pays d’avoir un taux de croissance d’environ 7% en 2020. Mais elle n’est pas sans conséquence, puisque la Guinée exporte la bauxite qu’elle produit.

Invité dans l’émission ‘’On refait le monde’’ de Djoma tv, Dr Ousmane Kaba, le président du PADES, a déploré le fait que la Guinée se soit spécialisée dans l’exportation de la bauxite.

Pour l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, la production de la bauxite ne générerait pas beaucoup de recettes fiscales pour la Guinée et qu’elle contribuerait fortement à la dégradation de l’environnement.

« J’ai toujours déploré qu’en Guinée qu’on se spécialise dans l’exportation de la bauxite. Je l’ai déploré parce qu’il y a des dégâts environnementaux énormes et la bauxite ne rapporte pas beaucoup, d’un de point de vue économique. C’est la raison pour laquelle les autres pays, comme la Malaisie, l’Indonésie et l’Australie, chacun refuse d’exporter de la bauxite. C’est cette niche-là que nous avons récupérée et on se vante là-dessus. Et aujourd’hui, nous avons près de 100 millions de tonnes de bauxite qui sortent de ce pays », a expliqué Dr Ousmane Kaba. Avant de poursuivre en ces termes: « si on avait l’ancienne fiscalité, cela correspond à près d’un milliard de recettes fiscales. Ce n’est pas le cas. Cela veut dire que nous ne recevons pas en contribution fiscale beaucoup d’argent et par contre nous détruisons la nature sur plusieurs points. D’abord, les terres cultivables se font rares, cela fait de nouveaux pauvres, de nouveaux misérables sur les villages déplacés. Les terres cultivables sont rares, l’élevage devient difficile, les cours d’eau se sont taris. C’est quelque chose de très sérieux. En Guinée, nous avons une accélération du changement climatique. C’est un problème mondial mais il est particulièrement accéléré en Guinée. Nous sommes le 21 juin et il pleut à peine sur Conakry. Alors faisons attention. Si nous détruisons notre pays sans avoir les compensations adéquates parce que ça ne nous permet pas de faire en Guinée des routes, ça ne nous permet pas d’avoir l’électricité partout aujourd’hui. Il faut qu’on fasse attention du point de vue environnemental, il faut qu’on fasse attention du point de vue de la fiscalité »

Malgré la forte croissance enregistrée dans le secteur minier ces derniers temps et notamment dans l’exportation de la bauxite, Dr Ousmane Kaba estime que la bauxite ne développera pas la Guinée, parce qu’elle constitue le ¼ de l’économie guinéenne.

« Entre 2018 et 2020, on a eu un bon taux de croissance en Guinée. Le taux était tellement élevé qu’on a frôlé les 7%. En 2020, c’était 6,5% et le FMI l’a valorisé à 7%. Cette croissance en Guinée est une croissance bauxitique. Cela veut dire que c’est le secteur minier qui a connu une croissance allant jusqu’à 18% et le secteur non minier n’a connu qu’une croissance de 2,5%. Le secteur non minier constitue les ¾ de l’économie guinéenne et le secteur minier ne constitue que le ¼. 18% pour le ¼ et 2,5% pour les ¾, lorsque vous faites la pondération globale, ça donne 6,5%. C’est ce qu’on a revalorisé à 7%. Cela veut dire qu’il y a une forte croissance de l’économie guinéenne mais cette croissance est uniquement due à l’exportation de la bauxite. C’est pourquoi les Guinéens ne le ressentent pas du tout. En réalité, le vrai taux de croissance en Guinée est de 2,5%. C’est très faible parce que nous avons pris la pandémie en face. Voilà ce qui se passe. J’ai souvent dit que la bauxite ne développera pas la Guinée parce que nous ne gagnons pas beaucoup d’argent des recettes fiscales malheureusement. On détruit la terre et on continue le pacte colonial, cela veut dire que nous prenons la terre rouge que nous exportons dans les autres pays et ce sont ces pays qui n’ont pas de bauxite qui créent des emplois pour leurs enfants. Donc, à chaque fois que je vois la bauxite aller dans un camion, je dis que c’est le travail du jeune Guinéen qui va à l’extérieur de la Guinée », a indiqué le président du PADES.

A en croire Dr Ousmane Kaba, la Guinée doit procéder à l’installation des usines d’alumine pour que les Guinéens profitent, au maximum, de la bauxite produite dans le pays. Selon lui, cela créerait beaucoup plus d’emplois.

« C’est pour cela que nous les économistes nous avons toujours dit qu’il faut mettre des usines de transformation. Dans tous les accords que nous avons en Guinée, il y a les usines d’alumine. Je précise que l’alumine ne consomme pas beaucoup d’énergie. C’est l’aluminium qui demande beaucoup d’énergie. Depuis 60 ans d’Indépendance, nous n’avons pas réussi à imposer à nos partenaires de faire des usines d’alumine dans notre pays. Et chaque fois que c’est dans le contrat, le gouvernement ne suit pas l’exécution de ce contrat. Et dans tous les contrats, ils disent que nous allons faire une usine d’alumine dans 3 ou 5 ans et le gouvernement ne suit même pas. C’est ça la catastrophe. Si nous en avions fait une obligation, on aurait eu plusieurs usines d’alumine en Guinée. Et ce sont les usines d’alumine qui permettent d’avoir beaucoup d’emplois et beaucoup de valeurs ajoutées » a souligné l’ancien député. « Si on avait 10 dix usines Friguia en Guinée, la situation aurait complètement changé. Malheureusement, la richesse bauxitique n’est pas pour nous. Elle est pour ceux qui exportent la bauxite. Nous, nous allons gagner par trois canaux à travers : 1) les contributions fiscales. Les droits et taxes payés. C’est ce qui permet à l’État de faire des routes, des écoles, etc. Et malheureusement on n’en gagne pas beaucoup. 2) la Guinée va gagner par l’embauche des Guinéens mais malheureusement l’industrie de la bauxite embauche très peu. Ce sont les ouvriers, les manœuvres et quelques chauffeurs, c’est tout. 3) il y a le contenu local. Le contenu local ajoute à la demande globale dans le pays. Si ces usines achetaient uniquement des produits guinéens pour leurs alimentations, pour les différents services, ça pourrait ajouter quelque chose. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a insisté pour les entreprises, les PME pour la sous-traitance. Mais en réalité, les Guinéens gagnent très peu dans le secteur minier. Voilà pourquoi, malgré qu’on ait exporté beaucoup de minerai, le Guinéen demeure encore pauvre. Et contrairement à beaucoup de prévisionnistes, moi je dirai que la croissance de la Guinée va se tasser en 2021 et 2022. Elle va se tasser parce que comme la croissance est l’augmentation de la production d’une année sur l’autre, la production a suffisamment augmenté jusqu’à 2021 où on va atteindre les 100 millions de tonnes, elle ne peut pas continuer à augmenter parce qu’il y a des limites physiques », a-t-il conclu.

Par ailleurs, Dr Ousmane Kaba invite le gouvernement à diversifier l’économie guinéenne en ne se basant pas uniquement sur la bauxite.

Sadjo Bah