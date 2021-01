Ousmane Kaba : ‘’moi Premier ministre, y aura des routes, de l’électricité’’

Au cours de la présentation des vœux de nouvel an que ses militants et sympathisants étaient venus lui souhaiter ce jeudi, 7 janvier, dans les locaux de son université, le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir a exprimé son intention de travailler avec le Président de la République, Pr Alpha Condé.

Selon influencesnews.com qui a assisté à cette rencontre, le patron du PADES a clairement signifié à ses militants qu’il est favorable à occuper le poste de Premier ministre si toutefois on lui sollicitait.

« Moi Premier ministre, il y aura des routes et de l’électricité en Guinée, ça au moins c’est clair. Parce qu’il faut entrer dans le gouvernement pour travailler et pour aider le grand-frère, mais pas à n’importe quelle condition et ne pas faire n’importe quoi. Moi, je suis prêt à aider le professeur à améliorer la gestion du pays », dira-t-il.

Youssouf Keita