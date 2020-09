Ousmane Kaba sur la sortie d’Alpha Condé : ”il me vise, mais il se sent très affaibli en réalité. Personne ne l’écoute plus à Kankan’’

Le président du Parti des démocrates pour l’espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba, joint par Mediaguinee, ce dimanche a réagi aux propos du président Alpha Condé appelant les populations du Gbèkandjamana (Haute Guinée) à ne pas voter pour lui, au risque de faire gagner Cellou Dalein Diallo à la présidentielle prochaine. Natif de Kankan et candidat au scrutin du 18 octobre prochain, Dr Kaba a déclaré qu’il reste confiant. Ajoutant que le président-candidat Condé n’est aujourd’hui pas du tout écouté à Kankan, la capitale de la Haute Guinée.

“Il (Alpha Condé) se sent très affaibli en réalité. Et diviser les Guinéens n’est pas une solution. Je pense plutôt que nous devons tous rester unis”, a dit le président du Pades. Et de poursuivre : ‘’quand on fait sa campagne, on le fait sur ses bilans. Combien de routes (..). Ce n’est pas de cette façon-là. De toutes les façons, aujourd’hui personne ne l’écoute plus là-bas. Donc tant pis pour lui”.

A la question de savoir s’il ne se sent pas touché par les propos du président Condé, Dr Kaba de confier:” il me vise. Mais ce n’est pas ça qui va me toucher parce qu’en réalité ce n’est crédible son discours de division. Il est à l’heure du bilan, il doit dire combien de kilomètre de routes, combien d’électricité, il a donné à la zone, ce n’est pas votez pour moi, si vous votez pour quelqu’un autre c’est (…)”. Soulignant que ‘’ce n’est pas ça la bonne solution. C’est une erreur de communication parce que ça ne marche pas”.

Plus loin de rassurer: “Je reste confiant. Je suis pour l’unité nationale de ce pays, pas pour les divisions ethniques ou bien les divisions régionalistes. Le vrai problème de la Guinée, c’est le manque de routes, de l’électricité et d’emploi pour les jeunes. Ce ne sont pas les histoires de soussous, malinkés et peuls. Moi, je ne rentre pas dans ça”.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22