Ousmane Kaba tranche: "la position de la Cedeao sera celle qui va s'imposer à la communauté internationale..."

En marge de la rencontre entre le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Afrique de l’ouest et le front national pour la défense de la constitution (FNDC), Ousmane Kaba a eu des propos tranchants sur ce qui doit être la position de la communauté internationale sur la crise guinéenne.

Le président du parti des démocrates pour l’Espoir indique que le principe de la complémentarité voudrait que ce soit la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui s’occupe du problème guinéen. Pour lui, l’union africaine et les nations unies devraient s’aligner derrière la décision de la CEDEAO.

“Le principe de complémentarité voudrait que ce soit la CEDEAO elle-même qui s’occupe de la Guinée et ensuite elle envoie les conclusions de ses consultations au niveau de l’Union africaine et enfin au niveau des Nations Unies. Donc c’est dans cette démarche qu’il faut voir les négociations qui vont se passer. Les semaines avenirs, la position de la CEDEAO sera cruciale. Quant à la position définitive de la communauté internationale, c’est un point technique important à savoir. Je veux dire simplement que la prise de position qui sera effectuée par la CEDEAO, ce sera celle qui va s’imposer au niveau de l’Union africaine et au niveau des Nations Unies. D’où l’importance des contacts au niveau de la CEDEAO et des discussions que nous allons continuer à entamer avec cette organisation de notre sous-région”, a indiqué l’ancien ministre de l’économie.

Cette déclaration intervient alors que les opposants à une nouvelle constitution jettent l’anathème sur la mission dépêchée par cette même CEDEAO qu’ils réclament pour être chef d’orchestre dans la résolution de la crise politique guinéenne.

Face à cette position troublante, Ousmane Kaba précise que la question centrale n’est pas le problème du fichier électoral mais plutôt la question de troisième mandat.

“La solution n’est pas que technique. Elle est aussi politique. Le problème du fichier électoral est important certes, mais le problème le plus important, c’est le problème de la constitution et de la présidence à vie pour le président Alpha Condé”, a t-il dit.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74