Ousmane Sonko sur les “assassinats” : 10 tués et plus de 4 ou 5 autres personnes restent à être confirmées’’

Libéré et placé sous contrôle judiciaire ce lundi 08 mars 2021, Ousmane Sonko a tenu un point de presse. Dans sa déclaration, le leader de Pastef, réitère ses accusation contre Macky Sall concernant le complot contre sa personne dans une affaire de viol et menaces de mort. Le député dit avoir le cœur lourd après les manifestations qui se sont soldées par des morts.

Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l’affaire en question mais parce qu’il y a trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, trop d’assassinats et de blessés, trop de familles éprouvées

Affecté

“Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l’affaire en question mais parce qu’il y a trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, trop d’assassinats et de blessés, trop de familles éprouvées. Evidemment nous nous sentons plus ou moins redevables de tous ces gens qui ont mené le combat. Nous avons la liste de 10 personnes qui ont été lâchement tués et dont Macky Sall porte la responsabilité de leurs assassinats. Plus de 4 ou 5 autres personnes restent à être confirmées. 10 meurtres au Sénégal, c’est trop. Nous sommes un pays apaisé. Un pays qui n’a pas une tradition de violence. (…) Mais le seul qui porte la responsabilité de cette situation, c’est Macky Sall”, a soutenu Sonko.

Explication

Et sur les raisons d’une telle “dérive” de Macky Sall, le leader du Pastef précise : “La cupidité, la boulimie de pouvoir d’un homme qui ne connait que le complot contre ses opposants adoubé par une cour de laudateurs dont les plus en vue sont ses trois affidés : ses ministres de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, de la Justice, Me Malick Sall; son Procureur Serigne Bassirou Guèye.”

