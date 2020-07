Ousmane Soumah : ‘’je rêve de jouer pour la Guinée’’ (interview)

Il s’appelle Ousmane Soumah et fait la fierté de la Guinée dans le championnat français. Il a du talent. Il est vif, inarrêtable et capable d’être décisif à tout moment. Ce jeune natif de Conakry dans le quartier Bonfi n’a pas encore atteint le plus haut niveau mais son ascension ne souffre pour le moment d’aucun mal. L’année dernière, il a joué 27 matchs et marqué 38 buts avec son club ASSB OIGNIE en R1 sénior A, en France. À 17 ans et demi, avec ses 1m88, il est une véritable machine à marquer. Ce qui lui vaut d’ailleurs la comparaison à Kylian M’Bappe en raison aussi de sa rapidité et son talent. Joint au téléphone, le petit renard de surface nous livre ses sentiments de jouer pour la Guinée en cas de besoin. C’est une interview à lire.

Mediaguinee : bonjour Ousmane Soumah

Ousmane Soumah : bonjour Mediaguinee !

Merci de nous avoir accepté. Dîtes-nous, qui est Ousmane Soumah ?

Je suis Ousmane Soumah. Je suis né à Conakry, précisément à Bonfi mais j’ai grandi à Coyah. En 2018, je suis allé faire un essai à Santoba FC, le coach Soumaïla voulait me faire signer mais j’étais trop petit à l’époque, je n’avais que 15 ans mais il m’a dit de rester jusqu’à 16 ans pour que je puisse signer mais je me suis dit non. Il est allé en Europe jouer, cet ainsi que je suis venu ici pour jouer au foot.

Comment te sens-tu dans ton club ?

Tu sais l’année passée je jouais à ASSB OIGNIE R1 sénior A, après une bonne saison, car j’ai joué 27 match et j’ai marqué 38 buts toutes compétitions confondues, cela m’a donné une chance de signer un nouveau contrat dans un autre club pour cette saison (USM Waziers).

Qui est ton joueur préféré en Guinée ?

Mohamed Lamine Yattara

Quelle est ta force ?

Je suis attaquant. Je suis très rapide et décisif, c’est cela ma force. C’est pourquoi les gens me comparent à Kylian M’Bappe.

Quel est ton rêve aujourd’hui ?

C’est de devenir un grand joueur et porter le maillot de mon pays. Je rêve beaucoup de jouer pour la Guinée dans n’importe quelle catégorie.

Cela veut dire que si vous êtes appelé pour les catégories de ton âge, tu vas répondre ?

Absolument oui, la Guinée est au-dessus de moi, je dois beaucoup à ce pays qui m’a vu grandir.

Merci Ousmane Soumah

Je vous remercie.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

+22391895637