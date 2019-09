Oussou Fofana : ‘’la corruption qui s’est passée sous le régime d’Alpha Condé ne s’est passée nulle part’’

Une fois au pouvoir, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo traquera tous ceux qui se sont rendus coupables de corruption sous le régime d’Alpha Condé.

Fodé Oussou Fofana qui a présidé ce samedi 31 août le rassemblement hebdomadaire de militants de son parti, a laissé entendre que la corruption qui s’est passée sous le régime d’Alpha Condé ne s’est passée nulle part ailleurs.

« Les ouvriers travaillent et les autres sont habitués à voler de l’argent. Un milliard, deux, trois milliards dans une seule opération. Ils mettent leur signature, puis ils ont 5 milliards, 10 milliards. Ce que des citoyens honnêtes recherchent pendant dix ans, les malfaiteurs, en une seconde, ils l’ont. Nous allons faire un travail, nous allons identifier tous les gens qui ont eu des marchés de gré à gré. Nous allons chercher à savoir comment ils ont eu les marchés et nous allons chercher à savoir comment ils ont eu de l’argent. Nous allons mettre ça sur la place publique pour que les gens sachent que depuis la naissance de la Guinée la corruption qui s’est passée sous le régime d’Alpha Condé ne s’est passée nulle part », a-t-il expliqué.

Plus loin, le président du groupe parlementaire à l’assemblée nationale a précisé que tous ceux qui ont eu des contrats sur les routes, verront bientôt leurs noms sur la place publique.

« La Guinée est abandonnée. Comment voulez-vous que dix personnes prennent le pays en otage ? Ils prennent tout ce qu’on a comme argent et les citoyens n’ont même pas la possibilité d’avoir deux ou trois repas par jour. Nous allons identifier ces malfaiteurs. Ceux qui ont eu les contrats pour les routes, préparez-vous parce que bientôt vous verrez vos noms sur les sites internet et dans le monde entier on saura qui vous êtes. On saura comment vous avez eu votre argent. L’argent mal acquis n’en profitera jamais », a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

