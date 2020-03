Ouverture à Conakry d’un atelier sur la revue annuelle 2019 et la planification 2020 du PNUAD

Le Ministère guinéen de la coopération internationale et de l’intégration africaine en collaboration avec le système des nations unies en Guinée, ont organisé ce jeudi 19 mars, un atelier national autour du plan-cadre des Nations unies pour l’aide au développement de la Guinée (PNUAD).

Cette cérémonie qui a été co-présidée par la ministre de la coopération internationale et le représentant résidant par intérim du système des nations unies en République de Guinée, vise à faire la revue annuelle 2019 et la planification 2020 du PNUAD.

Pour le Pr Alfred Ki-Zerbo, coordinateur du système des nations unies en Guinée, le PNUAD est la voie indiquée pour les nations unies pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable de l’agenda 2030.

“La revue de cette année se distingue des précédentes sessions, puisque notre premier plan de travail conjoint biennal du PNUAD, a pris fin en décembre 2019. C’est pourquoi, en plus de la revue annuelle 2019, cet atelier nous servira de cadre pour lancer, sous votre leadership, madame la ministre, le Plan Conjoint de Travail pour la période 2020-2021. C’est dans cet élan, que je souhaiterais saluer tout le travail abattu durant cette première phase de mise en œuvre du PNUAD, sur la base de l’approche « Delivering as One » ainsi que l’étroite et fructueuse collaboration qui a prévalu avec le Ministère de la Coopération et de l’Intégration Africaine, et les ministères techniques concernés. C’est la voie pour les Nations Unies de contribuer avec efficacité, à la réalisation des priorités du Plan National Développement Economique et Social (PNDES) et à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable de l’agenda 2030”, a-t-il indiqué.

Le plan-cadre des nations unies pour l’aide au développement (PNUAD) a permis à la Guinée d’obtenir des résultats qui se rapportent à la promotion de la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la gestion durable de l’environnement, les services sociaux de base, l’autonomisation économique des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et des migrants retournés.

“Le système des nations unies travaille énormément dans le pays. Ils sont dans tous les secteurs d’activités de notre pays. Et pour cela, en tant que représentante du gouvernement je leur dis merci pour l’accompagnement en temps difficile. Tout le progrès humain c’est grâce à eux. Donc je suis heureuse d’être là aujourd’hui pour voir ce qui a été fait avec les experts et aussi les recommandations pour le futur. En tant que Guinée nous sommes championne du monde des énergies renouvelables. La COP 26, on doit partir préparer. La Guinée a également le centre minier. Notre président s’est battu pour l’avoir, notre pays a besoin des nations unies pour l’accompagner”, s’est réjouie la ministre de la coopération internationale et de l’intégration africaine, Djènè Keïta.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74