Ouverture des candidatures au titre de l’année académique 2020-2021 pour les programmes de bourses Fulbright et Hubert H. Humphrey

COMMUNIQUE- L’Ambassade des États-Unis en Guinée a le plaisir de porter à la connaissance du public l’ouverture des candidatures au titre de l’année académique 2020-2021 pour les programmes de bourses suivants :

1- Le programme de Bourse Fulbright pour les étudiants étrangers. Ce programme finance deux années d’études supérieures aux Etats-Unis pour l’obtention d’un Master. Les candidats doivent avoir la maîtrise ou un diplôme équivalent au Bachelor Américain et un score de TOEFL équivalent ou supérieur à 100 (iBT) points. Ils doivent aussi passer le test GRE et/ou GMAT. Pour les besoins de la présélection, les candidats doivent soumettre un score du test TOEFL avant le 30 avril 2020. Nous acceptons les candidats dans tous les domaines d’études. Les formulaires de demande préliminaires et plus d’infos sont disponibles à l’adresse suivante : ConakryPD@state.gov. TOEFL: test de langue dont le but est d’évaluer les compétences en anglais de ceux dont la langue maternelle n’est pas l’anglais.

2- Le programme de Formation Professionnelle Hubert H. Humphrey. Ce programme qui combine études universitaires et formation professionnelle est destiné à des cadres du secteur public ou privé, détenteurs d’au moins une maîtrise et ayant cinq années d’expérience dans la promotion du développement économique et social en Guinée. Ils doivent être intéressés par l’élaboration et la conception de la politique des domaines comme l’agriculture, la santé, la planification de l’éducation, les finances, les banques, les droits humains, le droit, la gestion des ressources humaines, la planification urbaine et régionale, la prévention du trafic des personnes, la société civile, la politique et le traitement du VIH/SIDA et la communication. Ce programme dure 9 mois dans une université américaine, mais n’est pas sanctionné par un diplôme. Les candidats doivent avoir une bonne maitrise de l’anglais. Les candidats doivent avoir un score iBT-TOEFL de 80 points. Les formulaires de demande préliminaires et plus d’infos sont disponibles à ConakryPD@state.gov. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2020.

Attention: Il est conseillé de remplir le formulaire de candidature soi-même pour ne pas être embarrassé lors de l’interview.