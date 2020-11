Ouverture des classes, à Kankan : le prix des fournitures scolaires augmente sur le marché

Depuis, l’annonce de la rentrée scolaire 2020 – 2021 au 1er décembre 2020, les prix des fournitures scolaires connaissent une hausse spectaculaire à travers tout le pays notamment dans la commune urbaine de Kankan.

En effet, les parents d’élèves sont hantés par les effets collatéraux des deux différentes crises du moment à savoir, la pandémie de Coronavirus et les violences post-électorales.

A l’heure qu’il est, d’après nos constats, le prix des fournitures scolaires sur l’ensemble des marchés de la ville ne semble pas être à la portée des parents d’élèves. Thierno Abdoulaye Baldé vendeur, explique :

« Moi je suis un vendeur de cahiers, avant je prenais le carton à 260.000 gnf. Actuellement, le carton est à 275.000FG – 280.000 gnf, donc à cet effet, c’est un grand problème pour les parents d’élèves qui doivent acheter les fournitures des enfants. »

Fatoumata Kéita parent d’élève rencontré en face de la librairie Kabalaba, exprime son inquiétude et invite les commerçants à une prise de conscience.

« Il faut que les commerçants baissent le prix de leurs marchandises parce que nous, on a beaucoup d’enfants. Nous devons payer la scolarité de tous ceux-ci et aussi payer leurs fournitures. Donc avec la hausse des prix, ça va nous créer beaucoup de problèmes. Ils doivent prendre conscience et baisser les prix pour le bonheur des citoyens », lance-t-il.

Il faut rappeler que la rentrée scolaire 2020 – 2021 initialement prévue pour le lundi 16 novembre 2020, a finalement été reporté au 1er décembre prochain sur toute l’étendue de la République.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan