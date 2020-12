Ouverture des classes à Kindia : le DPE et le préfet supervisent les écoles

Dans le cadre de la supervision de l’année scolaire 2020-2021, le Directeur préfectoral de l’éducation et le préfet de Kindia ont fait le tour de plusieurs écoles de la commune urbaine de Kindia ce mardi, 1er décembre 2020.

Dans les différentes écoles visitées, ces deux autorités ont souhaité une année paisible aux élèves guinéens et ceux de Kindia en particulier.

Comme annoncé, l’ouverture des classes a été donc effective ce mardi, sur toute l’étendue du territoire national. A Kindia dès 8 heures, autorités éducatives et préfectorales ont commencé a visité les écoles de la commune urbaine. A l’école primaire Manquepas en passant par le collège Kindia 4 jusqu’au lycée 28 septembre, on constate une absence notoire de la part des élèves. Une situation que tente d’expliquer Aboubacar Mabinty Sylla, professeur de français au collège Kindia 4.

« On n’est content de recevoir nos élèves ce matin. Pour le moment il n’y a pas d’affluence, mais à chaque ouverture, c’est pratiquement comme ça. Je crois dans les jours à venir, les élèves viendront massivement pour suivre les cours de façon normale », explique-t-il.

Le Directeur préfectoral de l’éducation de Kindia a, pour sa part, tiré un bilan positif de cette reprise des cours. Pour Ousmane Aissata 1 Camara, le constat est satisfaisant.

« Globalement, le constat est satisfaisant parce que toutes les écoles visitées ce matin avec Mr le préfet, nous avons trouvé des kits sanitaires installés devant toutes les salles de classe, les élèves sont soumis au lavage des mains et ils portent des bavettes. Bref, les mesures barrières édictées par le gouvernement et par notre département sont effectivement respectées dans nos concessions scolaires. Donc, j’en suis sûr que si nous continuons sur cet élan, nous allons booster cette pandémie hors de nos concessions et hors de nos frontières », dit-il.

A noter que l’ouverture des classes intervient cette année dans un contexte particulier dû au nouveau coronavirus et la crise post-électorale.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

