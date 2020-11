Ouverture des classes : ‘’à l’allure où vont les choses, les écoles pourront recevoir les élèves’’ (IRE de Labé)

A quelques jours de l’ouverture des classes prévue le mardi, 1er décembre prochain, sur l’ensemble du territoire national, les préparatifs vont bon train dans la région administrative de Labé. A en croire à l’inspecteur régional de l’éducation (IRE), à l’allure où vont les choses, sa juridiction sera au rendez-vous.

« Au moment où nous parlons, nous avons des missions sur le terrain, pour contrôler le niveau de préparation dans les écoles et établissements. Dans les écoles visitées, nous avons trouvé déjà que l’assainissement des constructions scolaires est en cours, l’aménagement des salles de classe est en cours et les groupes pédagogiques sont déjà constitués. Aujourd’hui, les chefs des établissements sont sur la programmation des enseignants, la répartition et l’élaboration des emplois du temps. A l’allure où vont les choses, nous pensons que le lundi 1er décembre prochain, les écoles pourront recevoir les élèves. Nous avons fait des correspondances en direction des écoles et chefs d’établissements. Aussi, aux DSEE et DPE pour suivi », affirme Bato Donzo.

Poursuivant, il affirme que « dans chaque correspondance, des instructions ont été données qui devront être misent en place, sur l’observation des mesures barrières, le lavage des mains et le port de la bavette. Suite aux mauvais résultats de l’année dernière, nous avons donné des instructions qu’il faut prendre en compte pour éviter que nous ayons les mêmes résultats que l’année dernière, pour que cette année nous ayons des meilleurs résultats », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

