Plusieurs jours après l’ouverture des classes, l’affluence n’est toujours pas au rendez-vous au lycée Kipé. Ce lundi 7 octobre, cet établissement public peine encore à démarrer les cours.

Sur plus de 1200, 308 ont effectué le déplacement alors que 22 professeurs sur 23 étaient présents. « La reprise a été effective dans notre établissement aujourd’hui. 23 professeurs sont programmés et 22 ont répondu à l’appel et l’unique absent a bénéficié d’une promotion. Au niveau des élèves, le bas blesse. Sur 1261 attendus, seuls 308 ont répondu. Nous souhaitons que les médias sens3ibilisent les parents pour qu’ils libèrent les enfants. Sinon, pédagogiquement, administrativement tout est à point au niveau du lycée Kipé », a précisé Amadou Barry, censeur du lycée Kipé.

Au niveau du collège, l’affluence est plus importante que celle du lycée. Là, au moins 600 élèves ont effectué le déplacement. « Aujourd’hui, les enfants sont venus en grand nombre. L’ouverture c’était le 3 octobre, mais les élèves ne sont pas v3nus ce jour mais aujourd’hui ils sont nombreux dans les salles de classe. On a programmé 1753 élèves dont 840 filles et 650 sont venus pour suivre les cours » a expliqué le principal du collège Kipé.

Le manque d’affluence dans ce lycée peut-être en partie expliqué par le déplacement massif des populations de Kaporo-rail suite au déguerpissement effectué par le ministère de l’urbanisme.

Thierno Sadou