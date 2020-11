Ouverture des classes pour le 16 novembre : ‘’nous ne sommes pas prêts’’, disent des élèves à Kankan

Sauf changement de dernière minute, la date du 16 novembre prochain, reste maintenue pour l’ouverture des classes au niveau des établissements d’enseignement scolaire, sur l’ensemble du territoire guinéen pour l’année 2020-2021. C’est le responsable de la communication du ministère en charge de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) qui en a fait l’annonce, ce mardi 03 novembre 2020.

Dans la capitale de la Haute Guinée, certains élèves apprécient bien cette annonce.

C’est le cas d’Abdoulaye Touré, élève de la 12ème année, qui se dit heureux de retourner bientôt à l’école.

« Je suis très heureux pour l’ouverture des salles de classes car j’aime bien les études. J’aime bien que les salles soient ouvertes car c’est l’endroit idéal pour que les études s’effectuent. L’école est un lieu où on rencontre le savoir et aussi mieux préparer son avenir. Le 16 de ce mois, j’invite tous les confrères et les amis à se retrouver dans les établissements, car les études sont très bonnes », dira-t-il.

Contrairement à son prédécesseur, Lancei Diaby, élève de la 7ème année au groupe scolaire privé Emmanuel de Kankan, dit ne pas être prêt, puisqu’il est en manque de fournitures scolaires dit-il, et appelle l’Etat à leur donner plus de temps.

« Concernant l’ouverture des classes de cette année, je ne suis pas prêt. Je ne connais pas l’avis des autres mais moi je ne suis prêt, parce qu’à cause de ce virus qui a perturbé beaucoup de chose, le travail ne marche pas comme nous le voulons. Les frais de scolarité et les fournitures scolaires ne sont pas aussi prêts. On a besoin de beaucoup de temps pour se préparer. J’appelle l’Etat à donner plus de temps aux élèves pour qu’on puisse bien se préparer, sinon nous ne sommes pas prêts », lance-t-il.

Même son de cloche pour Abdourahmane Kaba élève de la 11ème année au lycée Moryfindjan Diabaté de Kankan.

« Je ne suis pas prêt d’abord pour les études, parce que nos fournitures ne sont pas achetées. Moi, je préfère qu’on reporte cette date du 16 novembre prévue pour l’ouverture des classes », a-t-il laissé entendre.

Il faut rappeler que cette annonce pour l’ouverture des classes, intervient à un moment où le pays est confronté à une crise sociopolitique sans précédent.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

