Ouverture des inscriptions pour le Programme Mandela Washington Fellowship 2022

Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture des candidatures pour le programme Mandela Washington Fellowship au compte de l’année 2022.

La bourse Mandela Washington est le programme phare de l’Initiative pour les jeunes leaders africains (YALI) du gouvernement américain. Depuis 2014, près de 5 100 jeunes leaders de tous les pays d’Afrique subsaharienne ont participé au Fellowship. Les boursiers, âgés de 25 à 35 ans, sont des leaders accomplis et ont des antécédents établis de promotion de l’innovation et d’impact positif dans leurs communautés et leurs pays. En 2022, la bourse offrira à 700 jeunes leaders exceptionnels d’Afrique subsaharienne la possibilité d’affiner leurs compétences dans un collège ou une université des États-Unis et de bénéficier d’un soutien pour leur développement professionnel après leur retour au pays.

Tous les ans les jeunes leaders guinéens peuvent postuler à l’une des trois filières de leadership de la Fellowship: Business, Engagement civique, ou Gestion publique.

C’est votre chance d’accéder à des cours de formation dans un établissement d’enseignement américain de premier plan.

La date limite des candidatures est fixée au 15 septembre 2021.

