Ouverture du forum de la citoyenneté et d’une Guinée sans ethnie, à Conakry

Le premier forum de la citoyenneté, de conseils, de l’entreprenariat et d’échanges entre les jeunes s’est ouvert ce vendredi, 21 février dans la salle des fêtes de l’université Gamal Abder Nasser de Conakry.

Organisée par la structure Youth et citizen, la cérémonie a réuni plusieurs jeunes étudiants visiblement soucieux de l’instauration du civisme et d’une Guinée nouvelle débarrassée de conflits ethniques et communautaristes.

Au sortir de la rencontre, le président de la structure organisatrice, Loucény Magassouba a parlé de l’importance des thèmes inscrits pour la réussite du forum.

‘’Nous sommes là ce matin dans le cadre d’un forum sur l’insertion des jeunes à l’éducation, la citoyenne et l’unité nationale tout en incitant les jeunes à l’auto-entreprenariat social. Il faut dire que ce forum contient trois grandes thématiques. Le premier, c’est la citoyenneté, c’est-à dire, une Guinée propre. Comme vous le constatez, l’un des plus grands défis du régime actuel, c’est d’assainir Conakry. Nous avons compris qu’il faut l’implication des citoyens sans quoi, ce défi ne sera pas réalisé. Le deuxième thème concerne les conseils. Nous avons invité les chefs religieux pour venir faire comprendre aux jeunes le sens du respect. Il faudrait que les jeunes soient unis pour que nous puissions faire face aux maux dont nous souffrons aujourd’hui. Il ne faudrait pas que les gens continuent de diviser ce peuple autre fois soudé et solidaire. Nous devons comprendre que nous sommes tous égaux dans ce pays et qu’aucune ethnie n’est au-dessus de l’autre. D’où le thème « une Guinée sans ethnie », a-t-il indiqué.

Au-delà des questions de civisme et de l’appel à l’instauration d’un climat de paix, la formation des jeunes sur l’entreprenariat est également à l’ordre du jour.

« Nous avons une autre journée qui est basée sur l’entreprenariat. Vous savez qu’actuellement en Guinée, les jeunes pensent qu’après les études, il faut forcément être employé par l’Etat. Nous avons compris autrement et nous nous sommes dit qu’après les études, il y a une option qui est l’entreprenariat. Si chacun de nous s’investit dans l’entreprenariat, et arrive à embaucher deux à trois personnes, c’est une nécessité de lutter contre le chômage dans le pays », a poursuivi le président Loucény Magassouba.

Formatrice dudit forum qui a réuni une centaine de participants, Madame Camara N’Koumba Sy, directrice nationale adjointe au Ministère de la citoyenneté, a salué l’initiative qui, selon elle, aidera les jeunes à adopter un comportement civique.

« Dans notre intervention, nous avons parlé du citoyen moderne, de la citoyenneté responsable, d’une Guinée propre et de la paix et la quiétude sociale.

Nous pensons que c’est une belle initiative parce que faire venir tous ces jeunes pour parler de citoyenneté responsable, de l’unité nationale, de paix, je pense que c’est une bonne chose pour le pays (…)

En tant que Ministère de la citoyenneté, nous accompagnons techniquement et ma présence ici ce matin en fait foi. Nous sommes là, nous n’avons pas les moyens mais, nous accompagnons techniquement. Le peu que nous avons, nous mettons ça à la disposition des jeunes de demain », a -t-elle dit.

Mohamed Cissé

