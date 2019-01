On vient de l’apprendre. Les négociations pourraient reprendre ce lundi à partir de 10 heures entre le SLECG et le gouvernement sous la houlette de Tibou Kamara, ministre d’Etat de l’industrie et conseiller personnel du chef de l’Etat.

Selon nos informations, un protocole d’accord a déjà été concocté et sera proposé aux enseignants. Sera-t-il validé par le SLECG?

Focus de Mediaguinee