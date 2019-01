Ouverture du procès du couple Touré aux USA : forte mobilisation à Faranah pour réclamer sa libération

En ce vendredi saint, la population de Faranah (ville natale du premier président guinéen, située à 450 km de Conakry en Haute Guinée) s’est fortement mobilisée pour exprimer son soutien à Mohamed Touré et à son épouse Denise Cros-Touré, accusés d’avoir réduit en esclavage une jeune femme qu’ils avaient fait venir de la Guinée pour Texas.

Depuis l’annonce de cette arrestation, les Faranakas se montrent frustrés et indignés. Pour marquer le triste événement, le maire de la commune urbaine de Faranah Oumar Camara, en synergie d’action avec le préfet Alpha Oumar Keita a, à travers les deux radios de la place (Radio Rurale et Radio Bambou), invité la population à se mobiliser dans les règles de l’art pour donner un éclat particulier à cette marche.



À 9 heures, les marcheurs ont fait leur premier pas devant le domicile de feu Amara Touré, frère aîné de Sékou Touré, 1er président de la Guinée décédé en mars 1984 après 26 ans de règne. Ainsi, les grands axes routiers de la ville ont été sillonnés par ces protestataires qui scandaient :”Libérez le couple Touré “, “vive la justice “,” à bas l’injustice”. C’est au niveau du rond-point situé en face du bloc administratif de la préfecture que la marche a pris fin aux environs de 11 heures. Sur cette place publique où est érigée la statuette d’éléphant qui symbolise la force du Parti Démocratique de Guinée (PDG) dont Mohamed Touré assume actuellement la présidence, l’allocution du “Collectif Libérez le Couple Touré” a été lu par Doussou Mara. Dans ce discours, le collectif a indiqué : « nous tenons à informer la population de Faranah que cette journée du vendredi 04 Janvier coïncide avec l’ouverture du procès de notre frère, fils, camarade, Mohamed Touré et son épouse Madame Dénis Cros. Nous lançons un appel solennel à tous les fils, filles, les amis, et collaborateurs vivant à Faranah, à se joindre au collectif pour marquer cette journée de solidarité vis-à-vis du couple Touré qui, en réalité est et demeure pour nous l’échantillon dignement représentatif dans noble combat pour la liberté et la dignité en faveur des peuples épris de justice et de liberté. Prions pour le couple Touré pour que Dieu guide ses pas ».

Prenant la parole, le Secrétaire Général du PDG-RDA à Faranah, Manty Mamady Camara a tout d’abord remercié les Faranakas pour leur mobilisation avant d’exprimer son mécontentement : « je m’en réjouis aujourd’hui pour cette mobilisation de la population de Faranah. Cette population vient de montrer à la face du monde que Mohamed Touré est et demeure son fils. Au nom du PDG-RDA, je remercie cette brave population pour avoir exprimé sa solidarité envers le fils de celui qui s’est sacrifié pour notre liberté. Je profite de l’occasion pour dire que l’arrestation et la détention du camarade Mohamed Touré est une injustice et que nous demandons que justice soit faite’’.

Les organisateurs ont demandé à la population d’intensifier les prières et bénédictions pour une issue favorable à cette affaire.

Lanciné Keita Faranah, correspondant à Faranah

628464659