Oyé Béavogui, PDG-RDA : ‘’les infrastructures et les victoires dont le pays peut s’enorgueillir sont dues à l’action du président Sékou Touré’’

Il y a 38 ans, disparaissait le responsable Suprême de la Révolution, le Camarade Président Ahmed Sékou Touré. Pour commémorer donc sa disparition, le Parti Démocratique de Guinée pour le Rassemblement Démocratique Africain a organisé ce samedi 26 mars 2022 une lecture du Coran en son honneur dans l’enceinte des Cases de Bellevue.

C’était en présence d’illustres personnalités telles que le Colonel Sadiba Koulibaly, le Général Mandifing Diane, les ambassadeurs des Républiques de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, de la Corée et du Mali, de la chargée d’affaires de l’ambassade de Cuba, des représentants des partis politiques et autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée.

Dans son allocution de circonstance, le secrétaire général par intérim du parti a déclaré que la disparition du premier président guinéen a constitué une perte énorme pour la Guinée, l’Afrique et le monde.

« Ce fut une perte immense pour paraphraser certains de ses homologues avec lesquels il transcenda des conflits dont l’issue aurait été des plus incertaines de la planète. L’on se rappelle encore de la guerre Iran-Irak à l’époque où les belligérants étaient décidés à se rayer l’un et l’autre de la carte du monde ; deux (2) belligérants de la Ouma-Islamique qui, sans l’implication du Président Ahmed Sékou Touré seraient arrivés à l’apocalypse. En Afrique, le conflit entre le royaume du Maroc et le front Polisario pour le contrôle du Sahara occidental est encore vivace dans nos esprits. Ce conflit était en voie de règlement définitif si Dieu le Tout Puissant, l’Omnipotent avait accordé une vie plus prolongée au stratège Ahmed Sékou Touré sur cette terre ; ce qui relève d’une simple utopie, parce que croyants que nous sommes, nous savons que chaque âme est régie par un terme infaillible », a-t-il déclaré.

Puis parlant de la Guinée, le secrétaire général par intérim dira qu’elle a connu pendant les 26 ans de sa gestion par Sékou Touré, une prospérité de gouvernance sans égale dans tous les domaines de la vie publique et sociale

« Sur le plan économique l’essor de développement dans la sous-région avait atteint un niveau supérieur. Les services sociaux de base (eaux et électricité) étaient assurés ; ce qui explique la prolifération des usines et fabriques parsemées sur le territoire de notre pays en son temps. Sur le plan de l’éducation nationale plus de 85 000 cadres supérieurs et moyens avaient été formés en Guinée et à l’extérieur dans des centres et universités étrangères. Sur le plan de la sécurité, notre pays a connu une sûreté sans faille sous le magistère du Président Ahmed Sékou Touré. Sur le plan de la culture, le constat était reluisant car la culture guinéenne a rayonné sur tous les continents. Aujourd’hui, l’heure est à la capitalisation et à la sauvegarde des œuvres du responsable suprême de la révolution le Camarade Président Ahmed Sékou Touré dont les efforts pour hisser la Guinée au Sommet de la gloire est incontestable », a-t-il estimé, ajoutant qu’à la mort du président Ahmed Sékou Touré en mars 1984, l’Etat était débout et respecté « Il faut avouer que de 1958 à 1984 le régime qu’il a dirigé a fait un parcours élogieux : l’Indépendance recouvrée a été sauvegardée en dépit des multiples attaques endurées. A la mort du Président Ahmed Sékou Touré en mars 1984, l’Etat était débout et respecté, la nation guinéenne était une réalité, le pays était calme et l’ordre régnait, la justice était rendue conformément aux lois et coutumes du pays, la sécurité des biens et des personnes étaient garanties, tout citoyen pouvait circuler librement, s’établir partout où il désire sur le territoire national, élire et se faire élire et prospérer partout, l’influence de la Guinée en Afrique et dans le monde était sans commune mesure avec l’étendue de son territoire, le nombre de ses habitants et l’importance de sa richesse mesurée en termes de PIB. Des progrès notables avaient été accomplis alors dans le domaine du développement économique, de la scolarisation, de la promotion de la culture africaine, de la santé », a-t-il rappelé.

Oyé Béavogui termine son allocution en affirmant que « les infrastructures et les victoires dont le pays peut s’enorgueillir sont dues à l’action que le président Ahmed Sékou Touré et son régime ont réalisées ».

Maciré Camara